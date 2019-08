Salvaguardia della fauna nei corsi d’acqua: incontro tra Consorzio e Lucca per l’Ambiente

Altri articoli in Economia e lavoro

lunedì, 5 agosto 2019, 14:32

Ogni mercoledì del mese di agosto verrà allestito il mercato artigianale al Portone dei Borghi, nel tratto pedonale. Nei giorni del 7, 21, 28 agosto si ripeterà l’appuntamento previsto dal calendario degli eventi concordato fra Comune e associazioni di categoria, tra cui la Cna

sabato, 3 agosto 2019, 11:22

Il progetto O.P.E.R.A. nasce per promuovere l'occupazione sostenendo l'auto-imprenditorialità, la micro impresa e l'imprenditorialità in ogni settore e in Toscana coinvolgerà le zone della costa che hanno sofferto di più la crisi industriale ed economica

venerdì, 2 agosto 2019, 13:23

Life Aspire, il progetto europeo dedicato alla logistica urbana sostenibile nei centri storici di piccole e medie dimensioni, prosegue il suo percorso coinvolgendo attivamente operatori del settore e categorie economiche

giovedì, 1 agosto 2019, 17:08

Maxi-investimento per la manutenzione e la riqualificazione tecnologica degli impianti elettrici in numerose scuole del territorio: l'amministrazione Tambellini ha infatti investito circa 400mila euro per i lavori, che riguardano l'adeguamento degli impianti e, in due casi, la sostituzione dei corpi illuminanti, in programmazione per il mese di agosto

giovedì, 1 agosto 2019, 15:01

Si sono appena conclusi a Lucca eventi importanti quali Lucca Summer Festival, Virtuoso & Bel Canto Festival, Extra Lucca Summer Edition. Iniziative di richiamo e di promozione per la città di Lucca, che rappresentano una risorsa turistica sia per il pubblico che richiama, sia per l'immagine di Lucca veicolata in...

giovedì, 1 agosto 2019, 08:41

I soggetti IRPEF, percipienti canoni di locazione su immobili di proprietà, devono dichiarare il relativo importo in dichiarazione dei redditi e precisamente nel quadro RB del modello Unico