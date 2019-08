Economia e lavoro



Santa Croce: affidato l'allestimento dell'illuminazione dei palazzi pubblici. Due edifici saranno accesi con lumini a led

lunedì, 12 agosto 2019, 15:16

E' stata affidata alla ditta Luminarie Fratelli Di Meo snc, per una spesa complessiva di 90.585 euro, la fornitura dei lumini a cera in occasione della Luminara di Santa Croce del 13 settembre.

La ditta, che già lo scorso anno si è occupata dell'allestimento, dovrà non solo fornire i ceri, ma anche posizionarli sulle facciate dei principali palazzi pubblici lungo il percorso della processione e successivamente occuparsi del loro disallestimento.

L'affidamento discende dalla decisione presa dall'amministrazione comunale di effettuare quest'anno una sperimentazione che preveda l'illuminazione degli edifici con i classici lumini a cera, eccetto due di essi che saranno invece accessi con lumini a led. L'ipotesi, ancora in via di definizione, sarebbe quella di utilizzare il nuovo sistema di illuminazione sulla facciata della chiesa di San Frediano e su quella del Teatro del Giglio. In questo modo sarà possibile verificare quale tipologia di lumini sia preferibile utilizzare nelle prossime edizioni della tradizionale processione del Settembre Lucchese.

Le operazioni di allestimento dei lumini inizieranno nei primi giorni del mese di settembre.