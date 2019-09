Al via a Lucca il Festival Economia e Spiritualità

Altri articoli in Economia e lavoro

venerdì, 13 settembre 2019, 17:17

Si scaldano i motori per The Micam, la rassegna dell'industria calzaturiera che, quest'anno, festeggia il 50° anno dal suo esordio. Questa edizione, che si terrà a Milano dal 15 al 18 di settembre, vedrà la presenza di 1303 espositori - 695 italiani e 608 internazionali - su oltre 60.000 mq,...

venerdì, 13 settembre 2019, 10:12

Poste Italiane compie un ulteriore passo in avanti in tema di sostenibilità. Il Fondo DEO di Poste Vita, gestito da UBS, ha ottenuto la massima valutazione da parte di GRESB, organizzazione internazionale di riferimento a livello globale che valuta le performance ESG degli investimenti Real Estate

giovedì, 12 settembre 2019, 21:19

Anche a Lucca arriva il Talent Day McDonald's, una giornata per scoprire il lavoro nei ristoranti e candidarsi alle posizioni aperte

giovedì, 12 settembre 2019, 21:03

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze è aperta la possibilità di presentare domande di rimborso

giovedì, 12 settembre 2019, 16:52

In Toscana sono 15 le infrastrutture di ricarica veloce del Piano che permettono di fare un pieno di energia in circa 30 minuti e si aggiungono alle circa 350 infrastrutture presenti in regione

mercoledì, 11 settembre 2019, 20:49

Aziende in cerca di collaboratori stand Lucca Comics, promoter telefonici, operai in cartiera, addetti uffici acquisti e tante altre figure professionali