Alla Croce Verde Lucca 23 posti con il servizio civile universale 2019

martedì, 10 settembre 2019, 15:26

Rimodulazione di orari e spazi per il carico e scarico merci, stop ai nuovi varchi elettronici, più attenzione per i veicoli degli ambulanti che devono entrare in città per i mercati. Sono questi alcuni punti delle osservazioni al piano della mobilità che Confesercenti Toscana Nord Area Lucca ha inviato all’amministrazione...

martedì, 10 settembre 2019, 14:59

Prosegue l’impegno e il lavoro del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord per la riqualificazione e la messa in sicurezza del Pubblico Condotto lucchese, una delle arterie idrauliche più importanti del territorio: l’asse centrale, da cui si originano tutte le canalizzazioni irrigue della Lucchesia e della Piana

venerdì, 6 settembre 2019, 16:20

Un taglio del nastro molto partecipato, quello avvenuto questa mattina, e che ha dato il via a una delle manifestazioni più amate a Lucca ovvero Murabilia, la mostra mercato del giardinaggio di qualità, giunta alla 19^ edizione

giovedì, 5 settembre 2019, 17:05

Il sindaco Alessandro Tambellini, insieme agli assessori Mercanti e Bove, si trova in visita ufficiale in Cina. Oggi all'Expo internazionale High-Tech parlerà dell'esperienza lucchese nell'ambito della sperimentazione 5G

giovedì, 5 settembre 2019, 14:15

Pari opportunità, tempo di vita-lavoro e molestie sessuali sul lavoro. Queste le questioni su cui si concentrerà il convegno “Donne e lavoro 4.0” che, in programma il 10 settembre dalle 9.30 alla Cassa Edile di Lucca, sarà l’occasione per presentare i dati del lavoro femminile, raccolti con un questionario, sul...

giovedì, 5 settembre 2019, 12:28

Si terrà martedì 10 settembre dalle 15.30 presso la Confartigianato Imprese Lucca in viale Castracani trav IV n. 84 un incontro per illustrare le possibilità di credito agevolato e finanziamenti a fondo perduto per le imprese