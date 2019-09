Economia e lavoro



Campo Balilla, Pardini mette in guardia dallo spostare il padiglione Carducci

giovedì, 26 settembre 2019, 17:55

di eliseo biancalana

Il presidente di Lucca Crea, Mario Pardini, è intervenuto in commissione partecipate per aggiornare i consiglieri sulla situazione del Campo Balilla. Pardini ha sottolineato l'importanza del padiglione Carducci per i Comics, evidenziando le "criticità", in termini di conseguenze economiche, di uno spostamento. Il presidente ha inoltre smentito frizioni con la soprintendenza a riguardo.

Sono passati circa due mesi dall'accordo tra la partecipata, il Summer Festival, il comune e la soprintendenza che ha consentito anche quest'anno di mantenere sul prato del Campo Balilla lo stabilizzato (posto nell'area per i concerti) su cui verrà costruito il padiglione Carducci. Oggi è iniziata la messa in sicurezza dell'area, da lunedì partirà il cantiere. Quest'anno si è cercato di diminuirne l'impatto riducendo di oltre il 50 per cento il magazzino annesso (che in futuro dovrebbe essere eliminato) e togliendo i padiglioni minori che negli scorsi anni affiancavano quello principale. Quello che Lucca Crea considera "il padiglione ammiraglio" della manifestazione è stato però ingrandito.

L'accordo di luglio prevedeva che fossero realizzate delle opere di mitigazione nell'area ma, dati i tempi ristretti, alla fine Lucca Crea e la soprintendenza hanno concordato come alternativa che l'azienda si impegnasse a restaurare il portale della chiesa di Sant'Andrea in centro (e questo dovrebbe avvenire entro Natale). Intanto la scorsa settimana si è tenuto un incontro tra gli enti per mettersi d'accordo sull'uso del Campo Balilla per il 2020.

Pardini ha negato che Lucca Crea si sia impuntata sulla presenza del padiglione Carducci al Campo Balilla, ma ha messo in risalto le ripercussioni negative che uno spostamento avrebbe in termine di investimenti degli espositori. Il responsabile vendite Andrea Parrella ha detto che questa estate importanti espositori internazionali hanno chiesto rassicurazioni dopo che erano circolate notizie che mettevano in discussione la presenza del padiglione. Parrella ha inoltre fornito alcuni dati: il padiglione Carducci copre un'area di 9mila e 600 metri quadri, ospita 158 espositori (il 10 per cento stranieri), vi passa il 73 per cento del pubblico pagante dei Comics e ha una capacità di ricavi di 600-650mila euro.

Le affermazioni di Pardini e Parrella sono state contestate da Marco Martinelli (Forza Italia) che ha invitato a non fare "terrorismo". Il capogruppo si è detto a favore della presenza dei Comics in centro storico ma ha aggiunto di ritenere "che non ci si debba impuntare sulla localizzazione di un padiglione: lo spostamento in un'area limitrofa che ricada sempre all'interno degli spalti delle mura non può scardinare l'esito della manifestazione".

Da Lucca Crea replicano però che non ci sono al momento alternative nel centro storico e nelle vicinanze (Piazzale don Baroni è considerato troppo periferico). Il vicesindaco Giovanni Lemucchi ha ricordato che l'amministrazione comunale è impegnata per recuperare l'area dell'ex vivaio Testi, ma si tratta di "un'operazione complicatissima".