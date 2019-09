Economia e lavoro



“Donne e lavoro 4.0”: martedì una tavola rotonda sulle problematiche del lavoro femminile

giovedì, 5 settembre 2019, 14:15

di giulia del chiaro

Pari opportunità, tempo di vita-lavoro e molestie sessuali sul lavoro. Queste le questioni su cui si concentrerà il convegno “Donne e lavoro 4.0” che, in programma il 10 settembre dalle 9.30 alla Cassa Edile di Lucca, sarà l’occasione per presentare i dati del lavoro femminile, raccolti con un questionario, sul territorio di Lucca, Pistoia e Massa.

Un 65 per cento del campione ha subito mobbing, un altro 20 per cento molestie sul lavoro ed il 68 dichiara di aver avuto difficoltà a conciliare la carriera con la famiglia. Sono questi i dati che emergono con più forza dal questionario che FISASCAT ha svolto, sul territorio di Lucca, Pistoia e Massa, volto a fornire una panoramica chiara della situazione lavorativa femminile mettendone in risalto problematiche e carenze.

Il questionario, hanno spiegato i rappresentanti della Cisl, rappresenta una sintesi e un documento di lavoro da presentare ai comuni: “obiettivo della ricerca – ha spiegato Massimo Bani, Segretario generale Cisl Toscana nord, durante la conferenza stampa di questa mattina – è quello di denunciare ciò che succede e, al tempo stesso, mettere insieme le parti interessate, come sindacati e istituzioni, per affrontare i problemi emersi creando una struttura di supporto che sappia rispondere, sia in termini orizzontali che verticali, all’attuale mancanza di strumenti di welfare”. È intervenuto poi il segretario generale FISASCAT Toscana Nord, Giovanni Bernicchi, per ricordare come questa iniziativa rappresenti solo un punto di partenza che verrà seguito da un progetto che, nel tempo, affiancherà le donne lavoratrici con sportelli che, sul territorio della Toscana nord, si occuperanno di ogni problematica dalla più semplice alla più complessa.

Oltre 300 le donne intervistate che, appartenenti a diverse fasce d’età dai 30 ai 60 anni, provengono da diversi settori lavorativi che rispecchiano le molte categorie lavorative i cui contratti sono gestiti da FISASCAT come commercio, turismo, farmacia e cooperative sociali. Tre le tematiche principali sottoposte al campione che spaziano dalle pari opportunità, al tempo vita-lavoro fino alle molestie sessuali sul luogo di lavoro.

Un titolo, quello dato al convegno della prossima settimana, che prende in prestito una dicitura utilizzata dall’industria come ha spiegato la segretaria Cisl Toscana nord, Alessandra Biagini: “abbiamo inserito ‘4.0’ nel titolo del convegno per dire che, come accaduto per l’industria che ha acquisito maggiori tecnologie facilitatrici, occorre che anche la situazione lavorativa femminile venga dotata di qualcosa in più come un lavoro più agile per le donne che consenta loro di conciliare meglio lavoro e famiglia senza dover rinunciare, come spesso accade, a uno dei due”.

Presenti alla conferenza anche le due operatrici di FISASCAT che si si sono occupate del questionario dalla sua costruzione, alla somministrazione fino all’analisi dei dati, Giada Bellandi e Veronica Giuliani, che hanno sottolineato la necessità di affrontare le problematiche che ogni giorno le donne si trovano ad affrontare nell’affermarsi su un mercato del lavoro che privilegia gli uomini e che, troppo spesso, sottopone a molestie le lavoratrici.

Il convegno di martedì avrà inizio alle 9.30 e proseguirà durante tutta la mattinata con una serie di interventi seguiti da una tavola rotonda, sui temi affrontati nel questionario, che vedrà confrontarsi figure istituzionali e appartenenti al mondo sindacale.