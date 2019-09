Infrastrutture, provincia e comuni della Piana di Lucca convocati dal consiglio superiore dei lavori pubblici a Roma

Altri articoli in Economia e lavoro

martedì, 24 settembre 2019, 16:23

Il penultimo week-end di settembre è quello tradizionalmente legato alla “Festa del Pane e….” promossa dai panificatori di Confartigianato Imprese Lucca ha visto, per ben due giorni, artigiani che si sono adoperati per far assaggiare quanto di più buono e genuino ci possa essere: il pane

sabato, 21 settembre 2019, 11:43

Domani è il Terzo settore, il mondo sorprendente dell’associazionismo e del volontariato, il protagonista della seconda giornata lucchese del Festival Economia e Spiritualità che quest’anno ha come tema Ri-animare l’economia

venerdì, 20 settembre 2019, 08:44

Lo storico marchio del settore immobiliare lucchese è alla ricerca di persone che intendono sviluppare le proprie capacità nell'ambito dei servizi per la casa. Una opportunità di lavoro seria e valida

giovedì, 19 settembre 2019, 16:36

Si radica sul territorio il progetto PAPER19, percorso biennale formativo per tecnico superiore per la produzione nel settore carta, promosso, con specifico riguardo al comparto delle aziende della carta e del cartone e della relativa produzione di macchine, dall' ITS Prime in co-progettazione con Federazione Carta Grafica, Confindustria Toscana Nord...

giovedì, 19 settembre 2019, 15:39

Lo scrivono Paolo Venturi e Massimiliano Bindocci (Uilcom e Toscana Settore Carta Lucca)

giovedì, 19 settembre 2019, 15:25

Nei prossimi mesi si lavorerà a rendere omogenea e coordinata l'immagine e il sistema di accoglienza turistica dei sei Comuni che ne fanno parte. Turismo culturale, enogastronomico, green e congressuale: questi i settori su cui punta il progetto