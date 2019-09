Economia e lavoro



Ingegneria gestionale di Pisa si presenta alle aziende di Confindustria Toscana Nord

martedì, 17 settembre 2019, 17:07

Prima un Protocollo di intesa generale - sottoscritto nel 2017 da Confindustria Toscana Nord e l'Università degli studi di Pisa - poi ulteriori contatti ed intese con i Dipartimenti di Chimica Industriale ed Ingegneria per iniziative operative che avvicinino studenti, imprese e mondo accademico.

Ne è un esempio concreto l'incontro fra primarie aziende lucchesi e i massimi livelli del Dipartimento Destec in Ingegneria dell'Energia, che avrà luogo il 18 settembre prossimo, nel pomeriggio, presso la sede lucchese dell'Associazione (Palazzo Bernardini).

Le imprese di Confindustria Toscana Nord, con la delegata alla formazione Cristiana Pasquinelli accoglieranno in sede una delegazione del Destec, costituita dal suo direttore Umberto Desideri, da Gionata Carmignani e Valeria Minnino, rispettivamente Presidente ed ex Vice Presidente del Corso di Studi in Ingegneria Gestionale, e da Luisa Pellegrini, docente che ha collaborato all'organizzazione della giornata, rendendola possibile.

Scopo dell'iniziativa è quello di presentare all'Associazione e alle imprese le attività del Dipartimento e del corso di studi, illustrarne i numeri ed il percorso (che prevede una laurea triennale o il corso magistrale), favorire un approccio con gli studenti ed i neolaureati: ci si attende, dall'incontro fra il mondo produttivo e la realtà accademica, anche una proposta di collaborazione per avviare progetti didattici concreti, con il coinvolgimento diretto di imprese disponibili.

"Consolidare con iniziative tangibili e partecipate un protocollo di intesa, documento che spesso si limita a enunciare condivisione di intenti – afferma Cristiana Pasquinelli - non è così scontato. Grazie all'impegno dei nostri delegati ai rapporti con l'università di Pisa ed alla volontà di collaborare che stiamo riscontrando nel mondo universitario, noi ci stiamo provando con una buona risposta in termini di partecipazione da parte delle nostre aziende. Confindustria Toscana Nord rappresenta imprese fortemente orientate all'innovazione, sensibili ai temi di Industria 4.0, attente e proattive rispetto alla ricerca e alla tecnologia più avanzata. Dall'altra parte inoltre abbiamo un polo universitario all'avanguardia, che forma professionalità importanti per le necessità delle imprese; e, dato importante, anche geograficamente prossimo al nostro territorio. Siamo certi che la collaborazione darà ottimi risultati".