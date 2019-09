Economia e lavoro



Lo yoga finanziario a Lucca al Festival Economia e Spiritualità

mercoledì, 18 settembre 2019, 11:24

Felici e dunque ricchi? Come fare? Lo racconterà Davide Francesco Sada, cofondatore di Moneysurfers.com, nel corso della IV edizione del Festival dell’Economia e della Spiritualità di Lucca, venerdì 20 settembre con il laboratorio Ri-Animare l’Economia e domenica 22 settembre durante il suo intervento in cui spiegherà come evolvere verso livelli superiori di ricchezza, attraverso un approccio nuovo, ovvero un accostamento insolito tra finanza e yoga, chiamato appunto “yoga finanziario”.

Tavole rotonde e seminari tenuti da esperti, professionisti e docenti universitari, come Federica Casarsa del Forum per la Finanza Sostenibile, Federico Perali dell’Università di Verona, Barbara Carrai formatrice alle Nazioni Unite e Iolanda Romano già Commissario del Governo, si susseguiranno nel corso del Festival, insieme a Davide, per confrontarsi su economia e spiritualità, due realtà che sembrano molto distanti tra loro, ma che invece rappresentano un connubio che può contribuire a sviluppo e crescita mondiale.

L’unione tra economia e finanza è proprio il centro di MoneySurfers.com, il progetto rivoluzionario fondato da Davide Francesco Sada insieme aEnrico Garzotto,che invita a scoprire un nuovo modo di essere felici attraverso una ricchezzaconsapevole dalle radici profonde e dalle ali sognanti. Nasce così MoneySurfers, un’azienda di formazione unica nel suo genere, che fa dello “yoga finanziario”, il suo insegnamento fondamentale. “Money” perché la felicità ha una implicazione economica e non può prescindere totalmente dai beni materiali; ma anche Surfers, perché al tempo stesso può diventare un gioco divertente e vitale, dove si vola alto con l’intuito, la calma e la strategia, ma soprattutto con il cuore.

La ricchezza, come l’amore ai tempi del filosofo Alfred Richard Orage, per fluire liberamente deve attraversare tre livelli: istintiva, emotiva, per infine giungere alla sua forma più pura, consapevole.

Il mondo della ricchezza presenta infatti evidenti somiglianze con l’amore. Cosi come per l’innamoramento è necessario attraversare delle tappe intermedie prima di arrivare a un livello di pura consapevolezza dei sentimenti, anche per quanto riguarda l’aspirazione alla ricchezza esistono diverse fasi da attraversare: istintiva (si guadagna per arrivare a fine mese), emotiva (si guadagna angosciati dall’incertezza che i soldi non bastino mai) e consapevole (si guadagna in automatico senza il bisogno di sapere se riusciremo a trarne profitto).

MoneySurfers.com è l’unica accademia al mondo che spiega come evolvere verso livelli superiori di ricchezza, attraverso un approccio nuovo, ovvero un accostamento insolito tra finanza e yoga, che scaturisce da un percorso vissuto in prima persona, proprio dai suoi fondatori. Attraverso uno Yoga che – rivoluzione e piccola provocazione – supera il suo significato di unione tra mente, corpo e anima per diventare un attualissimo “yoga finanziario”.

Un’utopia? Niente affatto. Piuttosto una consapevolezza che sempre più si sta diffondendo in diversi Paesi a partire dagli Stati Uniti, e che ha decretato, per loro stessa ammissione, il successo imprenditoriale e finanziario di grandi nomi quali Steve Jobs, Ray Dalio (fondatore del più redditizio hedge fund al mondo), Yvon Chouinard (fondatore del brand di abbigliamento tecnico Patagonia) e, in Italia, Brunello Cucinelli e Niccolò Branca.

Attraverso lo Yoga Finanziario, Davide ed Enrico spingono dunque a riflettere sulle priorità della vita e aiutano a scovare un tesoro di ricchezza, spirituale e materiale. “Fondiamo una società a responsabilità illimitata: noi non diamo mai la colpa a niente e a nessuno per la nostra condizione finanziaria. Noi non ci lamentiamo dei politici, del capoufficio o della crisi. Siamo per la responsabilità illimitata verso noi stessi”.

Pronti dunque a partire per questo viaggio verso la felicità, spirituale ed economica?