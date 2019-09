Economia e lavoro



LuccArtigiana al taglio del nastro con una sfilata di moda, mostre e trenta ditte artigianali lucchesi legate alla storia e alla produzione "DOCG"

mercoledì, 25 settembre 2019, 15:52

Taglio del nastro venerdì 27 settembre alle 17 al Real Collegio per la quarta edizione di LuccArtigiana, la fiera promozionale dell'artigianato lucchese di qualità che, a ingresso libero, ha riscosso grande successo nelle passate edizioni e che quest'anno ospita una trentina di aziende del "made in Lucca".

Organizzata dalle Fondazioni Banca del Monte di Lucca e Lucca Sviluppo, insieme a Comune di Lucca, CNA Lucca, Confartigianato, CCIAA Lucca con il patrocinio dell'Osservatorio Mestieri d'Arte di Firenze, LuccArtigiana ospita anche esposizioni e laboratori per grandi e piccoli.

Per celebrare l'apertura della mostra mercato, cui saranno presenti le autorità cittadine, la sfilata di moda a cura dell'ISI Machiavelli - Civitali (classe di Moda) in collaborazione con gli studenti dell'Istituto Musicale Passaglia. Sono subito visitabili la mostra fotografica di Pietrobruno Merlitti "Un percorso inusuale attraverso le botteghe storiche" che conduce alla scoperta della Casa del Bottone, della falegnameria Volpi di via dei Fossi e il Fabbro Paladini di corte Busdraghi, l'esposizione a cura della Fondazione Carnevale di Viareggio con i bozzetti dei carri del prossimo carnevale, insieme a una selezione di foto emozionali della scorsa edizione e alcuni modellini di carri, l'esposizione "Trine e merletti della Lucchesia" che porta in mostra l'arte del ricamo realizzato con pregiati filati lucchesi provenienti anche dalla Cucini Cantoni Coats, raccolti nel tempo da Pierluigi Caturegli nella merceria della Santissima Annunziata, e le riviste di moda italiana della fine dell'800 insieme a antichi strumenti per la lavorazione. Inoltre "La bottega di Nello", erede di una prestigiosa tradizione orafa lucchese, esporrà le copie dei numerosi disegni originali per la Cattedrale, attrezzi e ferri del mestiere e un filmato dedicato all'attività della Bottega.

Le aziende rigorosamente artigiane provengono da tutta la provincia e spaziano dalla lavorazione di pietre e marmo alla falegnameria, alla realizzazione di statue e presepi in gesso, dagli accessori alle ceramiche, dal design per la nautica alle decorazioni, fino agli abiti da sposa e all'arte delle cornici.

Un appuntamento importante per i produttori, per far comprendere la ricchezza dei loro manufatti, e per i consumatori, che sempre più apprezzano la qualità delle nostre produzioni tradizionali, "DOCG".

Sono media partner della manifestazione Radio Toscana, NoiTv, La Nazione, Il Tirreno, La Gazzetta di Lucca, Lo Schermo, Lucca in Diretta. Sulla pagina Facebook della mostra mercato saranno realizzate dirette con i protagonisti della manifestazione.

LuccArtigiana è a ingresso libero. Orari: 27/9 dalle 17 alle 20; 28/9 dalle 10 alle 19; 29/9 dalle 10 alle 19.

Pagina FB: @luccartigiana

Sito: www.fondazionebmluccaeventi.it

Per info: Segreteria Fondazione Banca del Monte di Lucca Tel. 0583464062.