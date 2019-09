Economia e lavoro



Lucca Artigiana. Artigianato lucchese in mostra al Real Collegio

domenica, 29 settembre 2019, 17:53

di gabriele muratori

Prosegue anche per tutta la giornata di oggi, fino alle ore 19 con ingresso libero, "LuccaArtigiana", la fiera dell'artigianato lucchese DOCG in mostra presso la gradevole cornice del Real Collegio in centro storico.

Il caratteristico evento, organizzato da Fondazione Banca del Monte, Confartigianato, Cna, Lucca Sviluppo e Comune di Lucca, sotto il patrocinio dell'Osservatorio Mestieri d'Arte di Firenze, giunge oggi alla sua quarta edizione, divenendo quindi un appuntamento interessante sia per i produttori che per i consumatori, mettendo in risalto quella che è la vera e propria opera di artigianato locale, spesso e volentieri lavorato e prodotto con manualità tramandate da generazioni. Arredo in legno, tessitura, oggettistica ornamentale, abiti, lettura, sono solo alcuni degli argomenti proposti dai circa 30 espositori presenti in questa tre giorni di artigianato lucchese a livello Docg, denominazione di origine controllata e garantita.

Tra gli stand della manifestazione, Nadia caselli, fautrice di tessitura con antichi e caratteristici telai d'epoca, messi in mostra alla clientela assieme alle sue produzioni. "La mia attività è iniziata quasi per caso agli inizi del 2000" – racconta la titolare. "Ho seguito un corso di formazione organizzato dalla provincia di Lucca, e col passare del tempo, ho fatto di un hobby un lavoro". Sacrificio ma anche perseveranza, sono state tra le caratteristiche dell'ascesa professionale di Nadia Caselli. "Purtroppo fisco e burocrazia ci mettono in difficoltà, a volta è difficile restare in piedi, e per portare avanti il mio lavoro ci metto tutta la mia grande passione". E tra gli artisti dell'arredo legno, Tarpac Style, dove sulle orme del padre Pacini Tarcisio, il figlio Daniele, ha portato avanti le tradizioni artigianali e costruttive di una volta per la realizzazione di mobili, incrociando appunto quello che è lo stile vintage dell'epoca, con la modernità attuale. "Lavoriamo con materiali a km zero, e puntiamo a una produzione di qualità, tipica toscana, che sia ricercata non solo in Italia, ma anche dagli stranieri, amanti della nostra splendida a regione".

Proseguendo tra i chiostri dell'ex convento, sono varie le sorprese che si scoprono solo alcuni degli artigiani presenti alla manifestazione. La "Bottega di Nello" degli antichi argenteri, che racchiude una storia che parte dal 1700, fino a trovare un pezzo di museo della ex Cucirini Cantoni, in cui sono esposte attrezzature, foto e produzioni dell'epoca. Immancabili poi i decoratori, pittori e scultori, fino alla produzione locale di abiti da sposa e statuine natalizie. Concreto lo spazio anche per il Carnevale di Viareggio, dove in un grande salone sono esposte foto e bozzetti che già ci ricordano l'avvicinarsi dell'edizione 2020. Piacevole presenza da parte della Cremeria Opera, che con gelati e manicaretti di produzione propria, allieta la presenza dei visitatori.

"Giunti alla quarta edizione, registriamo una crescita repentina di visitatori" – riferiscono dalla reception. "Molti di più, infatti, rispetto allo scorso anno". Una manifestazione giovane che entra di diritto nella miriade di eventi culturali della città dall'arborato cerchio. LuccaArtigiana, resta aperta fino alle 18.30 di oggi, con ingresso libero. Info #luccartigiana, facebook.com/luccartigiana/.