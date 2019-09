Offerte di lavoro Informagiovani

Altri articoli in Economia e lavoro

mercoledì, 11 settembre 2019, 13:48

L'appello-denuncia del segretario Uil Pensionati, Guido Carignani (nella foto): "Far lavorare il reparto almeno sulle 12 ore, se non addirittura fino alle 23 come era a Campo d Marte"

mercoledì, 11 settembre 2019, 12:29

"Lo diciamo da tempo: stiamo attenti perché sul manifatturiero sta per arrivare una gelata. E la gelata è arrivata, più grave a livello nazionale e un po' meno nel nostro territorio, ma anche da noi la situazione comincia a farsi allarmante": così Giulio Grossi

mercoledì, 11 settembre 2019, 12:10

Cambio d’abito per i portalettere della provincia di Lucca. Sono state infatti distribuite in tutta la provincia le nuove divise di Poste Italiane: grazie ai tessuti tecnici e traspiranti certificati “OEKO-TEX Standard 100” per la sostenibilità ambientale, i nuovi indumenti sono caratterizzati da un design che unisce la funzionalità con...

martedì, 10 settembre 2019, 15:26

Rimodulazione di orari e spazi per il carico e scarico merci, stop ai nuovi varchi elettronici, più attenzione per i veicoli degli ambulanti che devono entrare in città per i mercati. Sono questi alcuni punti delle osservazioni al piano della mobilità che Confesercenti Toscana Nord Area Lucca ha inviato all’amministrazione...

martedì, 10 settembre 2019, 15:23

Sono 23 i posti disponibili per svolgere il Servizio Civile Universale 2019 presso la Croce Verde P.A. Lucca, rivolti a ragazzi di età compresa tra i 18 e i 28 anni, suddivisi secondo due progetti attivati dall’associazione: “Lucca e Dintorni”, a carattere socio-sanitario, e “Dono Comune”, dedicato alla promozione della...

martedì, 10 settembre 2019, 14:59

Prosegue l’impegno e il lavoro del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord per la riqualificazione e la messa in sicurezza del Pubblico Condotto lucchese, una delle arterie idrauliche più importanti del territorio: l’asse centrale, da cui si originano tutte le canalizzazioni irrigue della Lucchesia e della Piana