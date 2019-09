Economia e lavoro



PAPER 19: esordisce il corso di tecnico superiore cartario. Regione e industria unite in una due giorni di promozione

giovedì, 19 settembre 2019, 16:36

Si radica sul territorio il progetto PAPER19, percorso biennale formativo per tecnico superiore per la produzione nel settore carta, promosso, con specifico riguardo al comparto delle aziende della carta e del cartone e della relativa produzione di macchine, dall' ITS Prime in co-progettazione con Federazione Carta Grafica, Confindustria Toscana Nord e le principali realtà industriali nel territorio. In due giorni consecutivi, il progetto sarà infatti sotto i riflettori per mostrare a autorità e possibili iscritti le potenzialità di questo innovativo corso di studi.

Il 24 settembre prossimo(dalle ore 10.30 alle ore 12.00), l'assessore regionale alla formazione Cristina Griecosarà in Soffass (Gruppo Sofidel), primaria industria del territorio, dando seguito a quanto dichiarato nel giorno in cui fu presentato pubblicamente il corso; ovvero che intendeva rendersi conto di persona del valore del distretto e delle professionalità che esso è capace di assorbire.

L'incontro, aperto alla stampa, conferma quindi la vicinanza della regione toscana ai temi dell'alta formazione, soprattutto quella funzionale ai settori produttivi più tipici del territorio.

Il giorno successivo, 25 settembre, DS Smith e Sofidel, fra le aziende che hanno reso possibile la progettazione e realizzazione del corso, aprono i loro cancelli ai diplomati del territorio (in età compresa fra i 18 ed i 29 anni) consentendo loro, nel momento in cui compiono la scelta lavorativa, di conoscere nel concreto cosa significhi "operare in cartiera". E, allo stesso tempo, ai futuri addetti verranno spiegate le nuove professioni e le competenze necessarie a svolgerle.

In questa ottica, oltre alla spiegazione del lavoro nei vari reparti, ai giovani ospiti sarà quindi illustrato Paper19.

Durante questa seconda giornata, per ragioni organizzative la visita è limitata necessariamente a un numero definito di persone (non oltre 25, divise fra le due aziende), selezionate in ordine tassativamente cronologico di iscrizione (da inviare entro il 23 settembre prossimo alla casella di posta elettronica: m.rocchi@formetica.it).

Lo sforzo compiuto dalle industrie cartarie del distretto attesta il fabbisogno di professionalità avanzate per consentire al comparto di continuare a crescere nel segno dell'innovazione e la disponibilità a investire per formare i "supertecnici" necessari.

La speranza è che la proposta formativa venga colta dai tanti giovani che potrebbero trovare soddisfazione professionale in un comparto - quello della carta - che rappresenta un modello di innovazione e sviluppo non solo in Toscana.