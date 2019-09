Pubblico Condotto, il Consorzio segnala l’attenzione della Regione: “Già fissato un tavolo di lavoro”

Altri articoli in Economia e lavoro

venerdì, 27 settembre 2019, 15:52

Dal 1 di ottobre 2019 per la Birindelli Auto inizia una nuova avventura. Sarà il nuovo ed esclusivo punto di riferimento per la Vendita e Assistenza dei brand BMW e MINI a Lucca

venerdì, 27 settembre 2019, 15:42

Una iniziativa di Fondazione Banca del Monte di Lucca, Lucca Sviluppo, CNA, Confartigianato e Comune di Lucca con il patrocinio di OMA Firenze e CCIA Lucca. Laboratori aperti a tutti, opere uniche, mostre e incontri speciali per il secondo giorno di LuccArtigiana.

venerdì, 27 settembre 2019, 15:19

Novità molto importante a carico delle attività commerciali di somministrazione. Il Decreto Crescita approvato nel giugno scorso ha infatti reintrodotto (dopo due anni di assenza) l’obbligo di licenza fiscale per la vendita di alcolici anche per gli esercizi che prima ne erano stati esonerati

venerdì, 27 settembre 2019, 14:36

Ad affiancarla nella guida dell’associazione saranno i vicepresidenti Ferruccio Pera (di Gosto e Mea) e Cinzia Dianda (Intimo Giribon); il direttivo è invece composto da Loredana Ruggero (Due Elle Abbigliamento), Alessia Bianchi (Bimbi e pance abbigliamento) e Marianna Ferraro (Take Away)

venerdì, 27 settembre 2019, 14:10

Decisi passi avanti per la costituzione del Pums per il quale la provincia di Lucca ha già adottato un documento strategico che è alla base del percorso partecipativo tra enti locali che punta alla riduzione del traffico su gomma, delle auto private, ma anche del trasporto merci su rotaia a...

giovedì, 26 settembre 2019, 17:55

Il presidente di Lucca Crea, Mario Pardini, è intervenuto in commissione partecipate per aggiornare i consiglieri sulla situazione del Campo Balilla. Pardini ha sottolineato l'importanza del padiglione Carducci per i Comics, evidenziando le "criticità", in termini di conseguenze economiche, di uno spostamento