“Ri-animare l’economia”, domani Terzo Settore protagonista

venerdì, 20 settembre 2019, 08:44

Lo storico marchio del settore immobiliare lucchese è alla ricerca di persone che intendono sviluppare le proprie capacità nell'ambito dei servizi per la casa. Una opportunità di lavoro seria e valida

giovedì, 19 settembre 2019, 16:36

Si radica sul territorio il progetto PAPER19, percorso biennale formativo per tecnico superiore per la produzione nel settore carta, promosso, con specifico riguardo al comparto delle aziende della carta e del cartone e della relativa produzione di macchine, dall' ITS Prime in co-progettazione con Federazione Carta Grafica, Confindustria Toscana Nord...

giovedì, 19 settembre 2019, 15:39

Lo scrivono Paolo Venturi e Massimiliano Bindocci (Uilcom e Toscana Settore Carta Lucca)

giovedì, 19 settembre 2019, 15:25

Nei prossimi mesi si lavorerà a rendere omogenea e coordinata l'immagine e il sistema di accoglienza turistica dei sei Comuni che ne fanno parte. Turismo culturale, enogastronomico, green e congressuale: questi i settori su cui punta il progetto

giovedì, 19 settembre 2019, 15:19

Le aziende artigiane provenienti da tutta la provincia che parteciperanno a Luccartigiana saranno circa una trentina e spazieranno dalla lavorazione di pietre e marmo alla falegnameria, alla realizzazione di statue e presepi, in gesso, dalla tappezzeria e accessori alle ceramiche, dal design per la nautica alle decorazioni su vetro, fino...

mercoledì, 18 settembre 2019, 14:20

Il segretario provinciale Ugl/Fna Cipriano Paolinelli chiede che in ogni frazione di ogni comune sia predisposta almeno una fermata per la salita e la discesa dei disabili