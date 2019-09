Economia e lavoro



Sandra Bianchi nuova presidente del Ccn di Borgo Giannotti

venerdì, 27 settembre 2019, 14:36

Sandra Bianchi, titolare della pasticceria L’Angolo Dolce, è la nuova presidente del Centro commerciale naturale di Borgo Giannotti. Ad affiancarla nella guida dell’associazione saranno i vicepresidenti Ferruccio Pera (di Gosto e Mea) e Cinzia Dianda (Intimo Giribon); il direttivo è invece composto da Loredana Ruggero (Due Elle Abbigliamento), Alessia Bianchi (Bimbi e pance abbigliamento) e Marianna Ferraro (Take Away). “Facciamo gli auguri di buon lavoro al nuovo direttivo del Ccn di Borgo Giannotti – commenta Valentina Cesaretti, responsabile area Lucca di Confesercenti Toscana Nord – certi del loro entusiasmo per la promozione di una delle zone commercialmente più importanti e storica della città. Lo dimostra la presenza ancora di attività importanti che hanno ancora voglia di investire anche attraverso iniziative di promozione. Nei prossimo giorni ci incontreremo – conclude Cesaretti – per mettere a punto una serie di iniziative a cominciare a quelle più imminenti per le festività natalizie”.