Economia e lavoro



Seminario gratuito su credito agevolato e finanziamenti a fondo perduto

giovedì, 5 settembre 2019, 12:28

Si terrà martedì 10 settembre dalle 15.30 presso la Confartigianato Imprese Lucca in viale Castracani trav IV n. 84 un incontro per illustrare le possibilità di credito agevolato e finanziamenti a fondo perduto per le imprese.

Se sei una impresa o un aspirante imprenditore vieni a scoprire come accedere subito ai fondi europei ed alle misure nazionali per finanziare l'avvio della tua attività o il tuo progetto di sviluppo aziendale, ci sono tante occasioni disponibili e durante questo incontro scoprirai quali sono gli strumenti ed i servizi essenziali da conoscere ed utilizzare per sfruttarle al meglio.

L'accesso è gratuito ed aperto a tutti.

Per informazioni ed iscrizioni: segreteria@sogesa2000.it Tel. 058347641