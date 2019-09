Economia e lavoro



Si riuniscono al "Campo di Marte" tutti i provider AFA

venerdì, 27 settembre 2019, 20:03

Sabato 28 settembre, dalle ore 9 alle 11.30, è in programma nella Cittadella della Salute "Campo di Marte" un corso di aggiornamento con la partecipazione di tutti i provider AFA (associazioni, gruppi, palestre, piscine) presenti sul territorio, organizzato dal nucleo operativo zonale di Lucca e della Valle del Serchio in occasione della ripresa autunnale delle attività.

Nella mattinata verrà presentato il nuovo regolamento AFA e le procedure da mettere in atto per il nuovo anno 2019/2020, mentre nel pomeriggio, per chi lo vorrà, è prevista la partecipazione ad una passeggiata sulle mura di Lucca organizzata, a partire dalle ore 16, dal Panathlon International Club di Lucca.

L'obiettivo basilare dell'AFA è quello di "abilitare" tutti gli individui a partecipare ad una regolare attività fisica durante l'intero arco di vita.

I programmi AFA sono rivolti in particolare a persone anziane ed a persone affette da patologie o deficit che ne limitato le capacità di fare movimento e che devono quindi praticare attività fisiche loro congeniali.

Per Attività Fisica Adattata si intendono, infatti, programmi di esercizi non sanitari, svolti in gruppi numericamente adeguati, finalizzati alla modifica dello stile di vita per la prevenzione della disabilità.

L'unità operativa di Medicina dello sport di Lucca in collaborazione con la struttura di Igiene e Nutrizione, sempre nell'ambito del Dipartimento della Prevenzione, e con la Zona Distretto di Lucca, ha anche aderito al progetto regionale "Argento Vivo" (promozione della salute e del benessere psico-sociale negli over 65). L'obiettivo di questa azione, a supporto dell'invecchiamento sano e attivo della popolazione, è di ridurre l'incidenza di patologie cronico-degenerative e prolungare lo stato di efficienza fisica e mentale delle persone anziane attraverso la promozione dell'attività fisica.

I cittadini possono ricevere tutte le informazioni sull'Attività Fisica Adattata ed anche sul progetto "Argento vivo" nella sede della Medicina dello Sport, nella Cittadella della Salute "Campo di Marte" di Lucca (padiglione C, secondo piano), dove è possibile ritirare la modulistica ed avere indicazioni su tutte le iniziative organizzate nell'ambito territoriale di Lucca.