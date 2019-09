Economia e lavoro



Tutto pronto per la 19^ edizione di Murabilia

venerdì, 6 settembre 2019, 16:20

di barbara ghiselli

Un taglio del nastro molto partecipato, quello avvenuto questa mattina, e che ha dato il via a una delle manifestazioni più amate a Lucca ovvero Murabilia, la mostra mercato del giardinaggio di qualità, giunta alla 19^ edizione. Murabilia, come di consueto, si estende sulle mura urbane nel tratto che va dal baluardo San Regolo al baluardo della della Libertà e prosegue anche nell'Orto Botanico; la manifestazione sarà aperta da oggi fino a domenica (venerdì 6 settembre dalle 12 alle 19.30, sabato 7 settembre e domenica 8 settembre dalle 9.30 alle 19.30).

Grande soddisfazione da parte di Lucca Crea, società che da quest'anno gestisce la manifestazione, come ha testimoniato il direttore Emanuele Vietina: “Siamo orgogliosi di poter dare il nostro contributo ad una manifestazione di questo tipo che mette ancora di più in luce le mura, vero e proprio monumento identitario della città. La nostra intenzione è quella di far sì che Murabilia continui a distinguersi nel panorama nazionale per il vasto programma culturale che segue tematiche importanti come: la diffusione della cultura botanica e orticola, la valorizzazione della biodiversità, la conoscenza del nostro patrimonio agrario e della cultura del verde e dell'ambiente, lo scambio di competenze ed esperienze con importanti testimoni internazionali”.

Il vicesindaco Giovanni Lemucchi ha fatto presente che la tematica della manifestazione di quest'anno è “Sguardi a oriente con il Giappone” e che Murabilia è ormai un evento consolidato, un punto di riferimento nazionale, come dimostrano anche gli espositori italiani e stranieri che, anno dopo anno, rinnovano la loro adesione e che hanno raggiunto le oltre duecento presenze.

“Murabilia non è solo l'esposizione di piante, fiori alberi e attrezzati e accessori per il giardino e l'orto, accompagnati da varie eccellenze enogastronomiche – ha ricordato il curatore della manifestazione, Giuseppe Benedetti – ma è anche incontri, mostre tematiche, laboratori, novità editoriali, allestimento di giardini temporanei; un ricco e vario programma pensato perchè possa interessare tutti, dai bambini agli adulti ”.

Presente, tra le numerose autorità intervenute, anche il consigliere Stefano Baccelli che ha mostrato soddisfazione per il programma della manifestazione e per il fatto che Murabilia valorizzi, ancora di più, un monumento come le mura.

Per maggiori informazioni: www.murabilia.com