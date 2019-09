Economia e lavoro



Ugl/Fna chiede più fermate per i disabili

mercoledì, 18 settembre 2019, 14:20

Il segretario provinciale Ugl/Fna Cipriano Paolinelli chiede che in ogni frazione di ogni comune sia predisposta almeno una fermata per la salita e la discesa dei disabili.

"Sarebbe doveroso, giusto e socialmente importante, che in ogni frazione di ogni comune fosse predisposta almeno una fermata per la salita e la discesa dei disabili, cosa che invece nella nostra provincia e in alcuni Comuni sembra non essere cosa importante, infatti ci sono diverse frazioni sprovviste dove abitano propio persone che ne avrebbero bisogno, anzi il diritto, aggiungo personalmente" scrive Paolinelli.

"Il diritto alla mobilità è per tutti - prosegue -, fortunati e meno fortunati. Nel 2019 tutto ciò non è ammissibile, addirittura anche dove vengono istituite nuove pensiline e fermate. Una su tante quella sulla strada provinciale a Diecimo, non ci sono le caratteristiche previste perché siano utilizzabili dai disabili e non è quindi abilitata a tale scopo. Molte volte i conducenti di linea per buon senso e spirito sociale sono costretti a sopperire a tali mancanze e questa non può essere una soluzione...."

"È inutile avere i mezzi idonei alla salita e alla discesa dei disabili se poi non ci sono le fermate abilitate - scrive ancora Paolinelli -. La segreteria provinciale Ugl/Fna di Lucca chiede quindi con forza e determinazione che tale situazione venga risolta dagli organi e dalle istituzioni di competenza. Siamo quindi a disposizione per collaborare ed individuare, qualora vene fosse la necessità, le fermate piu fermate adatte in tal senso".