Economia e lavoro



Alessia Gambassi prima donna vice presidente della Scuola Edile

lunedì, 14 ottobre 2019, 12:13

Salgono le quote rosa alla Scuola Edile-CPT Lucca: Alessia Gambassi, 42 anni, segretaria generale Fillea-Cgil per la provincia di Lucca, è la nuova vice presidente dell'ente di via Fornacette, prima donna in assoluto a ricoprire questo ruolo.

"Una bella responsabilità ma anche uno stimolo forte a proseguire il lavoro di questa realtà che è un fiore all'occhiello in tutta la Toscana – commenta la neo vice presidente, subentrata a Gabriele Gerini alla scadenza dei due anni previsti dallo Statuto – nella formazione degli edili, la bilateralità aziende-forze sindacali è fondamentale: l'obiettivo che mi pongo, quindi, è continuare a svilupparla perché la considero un valore aggiunto per l'intero settore".

"Ringraziamo Gabriele per l'ottimo lavoro svolto e per quello che continuerà a svolgere ora, in seno alla Cassa Edile Lucchese – prosegue Simone Bianchi, presidente dell'Ente Scuola Edile-CPT Lucca – e accogliamo Alessia con entusiasmo: abbiamo conosciuto e apprezzato la sua carica propositiva da membro del consiglio, sarà un piacere vederla ancora più coinvolta nei progetti del nostro ente".