Economia e lavoro



Cgil: "Lo studio Martini si riorganizza e licenzia per ridurre i costi"

martedì, 15 ottobre 2019, 22:25

Massimo Dinelli della Filcams-CGIL accusa apertamente lo studio fisioterapico Martini di aver licenziato cinque professionisti per motivi attinenti alla riduzione dei costi senza tenere conto delle esigenze dei lavoratori:

Per quanto ci risulta sono almeno cinque i licenziamenti effettuati nel corso dell’anno, di cui due disciplinari e tre per motivi economici effettuati dalla Gamma srl società che gestisce il servizio di fisioterapia. Guarda caso si tratta di provvedimenti irrogati a lavoratrici professionalmente qualificate che hanno maturato anzianità ultra decennali e quindi troppo costose per i piani dell’azienda e guarda caso tutte iscritte alla Filcams CGIL. Dopo tanti anni di onorato servizio si sono sentite chiamare in ufficio una per una per la consegna della lettera che comunicava loro di doversi reinventare una vita professionale. Così senza ulteriore trattativa senza possibilità di ribattere, nonostante che il raggiungimento del requisito pensionistico si ancora troppo lontano, con la consapevolezza che solo la Naspi può dare loro un minimo sostegno al reddito per un periodo limitato. Forse sono finiti i tempi in cui lo studio privato, punto di riferimento per molti Lucchesi già a partire dalla locazione nel centro storico, aveva liste piene di appuntamenti, ma ciò non toglie che si poteva fare diversamente, si doveva fare diversamente. Sopratutto da quando è cambiata la regia dell’azienda, le lavoratrici hanno riscontrato peggioramento nelle condizioni di lavoro a partire dal mancato rispetto delle ore contrattuali, dalle contestazioni disciplinari, fino ai licenziamenti. E per queste motivazioni abbiamo proclamato lo stato di agitazione, chiedendo come priorità assoluta la revoca dei licenziamenti, ciò nonostante siamo stati completamente ignorati dalla direzione aziendale dalla quale non abbiamo ricevuto alcun riscontro. Le lavoratrici ed i lavoratori, non escludono pertanto iniziative di mobilitazione e di astensione dal lavoro, scusandosi fin d’ora del disagio che provocheranno all’utenza.