Economia e lavoro



Crédit Agricole abbandona il centro e la storica sede di via Veneto

domenica, 27 ottobre 2019, 13:02

Un altro pezzo di storia della città che, in un modo o nell'altro, se ne va. Da domani, infatti, non sarà più attiva la filiale di via Vittorio Veneto di Crédit Agricole. La sede, una splendida location in stile liberty che aveva ospitato, nel secolo scorso, altri istituti di credito tra cui il Banco di Roma e, fino a pochi anni fa, la Cassa di Risparmio di San Miniato che aveva acquistato l'immobile, era diventata di proprietà di Crédit Agricole a seguito del fallimento dell'istituto pisano. I vertici dell'istituto di credito francese hanno ritenuto, tuttavia, di non voler restare all'interno del centro storico cittadino e, così, hanno deciso di abbandonare, a partire dal 28 ottobre 2019 gli uffici di via veneto per riunire la filiale con l'altra 'gemella' a S. Anna.

Amarezza e disagi, ovviamente, per molti clienti del centro storico abituati ad avere un punto di riferimento ormai tradizionale e comodo, soprattutto, per le attività commerciali.

A quanto pare la banca francese avrebbe scelto di mettere in vendita l'edificio che era stato completamente e splendidamente ristrutturato proprio dalla precedente banca, la Cassa di Risparmio di San Miniato. In un momento in cui si parla molto di banche del territorio e di necessità di restare vicini alle esigenze della clientela e del cuore commerciale e non solo delle città di provincia, colpisce la decisione di abbandonare un centro storico così appetito e appetibile come quello di Lucca e una sede che attira, da sempre, l'attenzione e la meraviglia di turisti e clienti.

Nella foto: l'inaugurazione della sede Carismi in via Vittorio Veneto