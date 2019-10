Economia e lavoro



Elezioni Rsu Manifattura Tabacchi, successo Uila: elette due delegate

sabato, 26 ottobre 2019, 14:57

Grande successo per la Uila alle elezioni per il rinnovo della Rsu della Manifattura tabacchi di Lucca (ora di proprietà della Manifatture Sigaro Toscano). Le votazioni si sono svolte il 22 e 23 ottobre e hanno fatto registrare un netto aumento delle preferenze, pari al 10%, a favore dei rappresentanti Uila rispetto alla tornata precedente, oltre alla conferma dei 2 seggi in delegazione. Su 158 voti validi, alla fine dello scrutinio, 61 sono stati quelli a favore dei candidati Uila, solo uno in meno dei colleghi della Cisl (che con 62 voti ottiene 3 delegati); 35 invece le preferenze per la Cgil che avrà un seggio nella Rsu.

Veronica Durante, con 42 preferenze, è la delegata che ha in assoluto ricevuto il maggior numero di voti: un importante riconoscimento dell'impegno portato avanti negli ultimi tre anni. Insieme a lei, per la Uila, è stata eletta nella Rsu Francesca Mazzone. A entrambe vanno gli auguri di buon lavoro di tutta la segreteria nazionale, regionale e della segretaria Uila di Lucca e Massa Carrara, Alessandra Picchi, che non nasconde la soddisfazione per il risultato ottenuto: "Sessantuno voti sono un ottimo risultato e la crescita del consenso è la testimonianza del buon lavoro svolto negli ultimi anni con costanza e dedizione a tutela dei lavoratori. Impegno e serietà della nostra organizzazione nella Manifattura sono stati premiati. Sono certa che con le delegate elette svolgeremo al meglio il nostro compito sindacale anche per gli anni a venire".