Economia e lavoro



L'ex Mercatone Uno a S. Anna sarà abbattuto, Globo aprirà a fine 2020

martedì, 1 ottobre 2019, 20:07

Intervengono i sindacati di categoria Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL sull'apertura a S. Anna del nuovo punto vendita Globo al posto dell'ex Mercatone Uno. Lo stabile, ormai vecchio, sarà abbattuto:

Sono stati depositati i progetti inerenti il rifacimento totale dello stabile ex Mercatone Uno a S. Anna ora al vaglio dell’amministrazione comunale. Questo quanto emerso nell’incontro di ieri tra le organizzazioni sindacali e i rappresentanti della società Cosmo spa titolare dei punti di vendita a marchio “Globo”, che ha rilevato i due negozi ex Mercatone Uno in Provincia dalla procedura di amministrazione straordinaria della Mercatone Business srl, di cui uno già aperto ad Altopascio nell’aprile scorso, dopo esser stato ristrutturato.

Per il negozio di Lucca, quindi l’apertura, inizialmente programmata per il prossimo dicembre, slitterà con tutta probabilità alla fine del 2020. Le motivazioni di tale scelta, a detta dei rappresentanti aziendali, sono da ricondursi al fatto che ristrutturare il vecchio stabile per le necessità dell’attività, avrebbe comportato costi troppo onerosi, pertanto è risultato più conveniente alla fine optare per l’abbattimento della vecchia struttura e la costruzione del nuovo impianto, che dovrebbe mantenere le stesse metrature previste dalla licenza di vendita.

Ad oggi non sappiamo con certezza se l’intero perimetro commerciale sorgerà soltanto col punto vendita GLOBO, oppure se ci saranno porzioni destinate ad altri partner, come avvenuto per esempio ad Altopascio nel quale centro ha aperto anche Risparmio casa. Notizie che confortano relativamente i lavoratori, che dovranno vedersi prorogare la cassa integrazione e la sospensione da lavoro che subiscono ormai dal gennaio scorso, senza considerare che molti lavoratori ex Mercatone sono rimasti fuori (al momento) dal bacino del trasferimento del ramo aziendale, alcuni dei quali sono ancora in disoccupazione percettori di Naspi.

Auspichiamo che l’attenzione di tutte le parti coinvolte affinché il progetto si concretizzi quanto prima sia elevata, in modo che il centro commerciale riapra quanto prima e nel tempo si crei lo spazio per ricollocare tutto il personale.

Significativo che da questo punto di vista, l’accordo sindacale nazionale abbia garantito forme di tutela dell’occupazione dando l’opportunità di ricollocare tutti i lavoratori coinvolti. Ne sono un esempio quelli di Altopascio 28 dei quali sono stati ricollocati nel negozio di Globo, altri 6 assunti dalla società Rica Gest srl in Risparmio casa anche se due lavoratrici nel frattempo sono state licenziate da quest’ultima per mancato superamento del periodo di prova, a tutela delle quali ci siamo già attivati coi nostri legali, i restanti hanno rifiutato una proposta di assunzione in quanto già impegnati altrove.