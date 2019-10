Economia e lavoro



Forum Italia Economia & Lavoro, l’8 novembre Conflavoro Pmi porta al Giglio Fornero, Durigon, Morani e i massimi dirigenti di Anpal e INL

giovedì, 24 ottobre 2019, 12:59

Sul palco l’ex ministro Damiano, il tesoriere Odcec Consulo e il segretario nazionale dei consulenti del lavoro Duraccio. Attesi Bonafede e vicepresidente parlamento Ue Castaldo

Inizia il countdown per Italia Economia & Lavoro, il forum nazionale di Conflavoro Pmi che anche quest’anno porterà al teatro del Giglio di Lucca oltre mille imprenditori e professionisti in un’intensa giornata di dibattiti e confronti tra i big della politica e dell’economia. L’appuntamento, gratuito e aperto a tutti, è per venerdì 8 novembre 2019. Il forum rilascerà crediti formativi per avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, Rspp, Aspp e formatori sicurezza lavoro. Info e iscrizioni su www.iel2019.it.

Tra i relatori del forum Conflavoro Pmi, con Roberto Capobianco presidente nazionale dell’associazione, ci sarà la professoressa Elsa Fornero, già ministro del Lavoro nel governo Monti e ideatrice della riforma pensionistica nell’occhio del ciclone da anni. Sul palco del Giglio anche Danilo Papa, direttore centrale Vigilanza, affari legali e contenzioso dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Interverrà poi Domenico Parisi presidente Anpal, l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro legata a doppio nodo al reddito di cittadinanza e alle rivoluzioni normative dell’ultimo anno e mezzo. Previsti inoltre interventi da parte dei massimi rappresentanti del governo, tra cui quello del sottosegretario al ministero dello Sviluppo economico Alessia Morani. Attesi, salvo impegni istituzionali dell’ultimo momento, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e il vicepresidente del parlamento europeo Fabio Massimo Castaldo.

Al forum di Conflavoro Pmi parteciperanno anche il sottosegretario al Lavoro del Conte I, Claudio Durigon e numerosi politici come i senatori Manuel Vescovi, Andrea Marcucci, Riccardo Nencini, Massimo Mallegni e l’onorevole Riccardo Zucconi. Presenti il professor Alessandro De Nisco, preside di Economia all’università degli studi internazionali di Roma e il professor Marcello Bogetti, docente della Scuola di alta amministrazione di Torino e direttore di LabNet. E ancora: interventi di Luca Provaroni professore di Economia aziendale alla Sapienza di Roma, Vincenzo Aprile del Centro Studi FB&Associati ed esperto di relazioni tra imprese e politica, Roberto Cunsolo tesoriere nazionale e consigliere dell’ordine dei commercialisti e Francesco Duraccio segretario nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro. Presente anche Sergio Borra, formatore manageriale e fondatore della Dale Carnegie Italia.

“Riproponiamo il nostro forum a Lucca – afferma Roberto Capobianco – perché è uno snodo storico notevole per le piccole imprese, per il commercio e l’artigianato. Ma è anche tuttora culla di importanti evoluzioni tecnologiche e, in definitiva, sono i territori come questo la vera casa del tessuto produttivo italiano. Siamo certi che Lucca saprà accogliere in modo eccellente le importanti personalità presenti l’8 novembre al Giglio. E che non ci sarà spazio per alcun tipo di polemica, ma solo e soltanto per un dibattito serio, anche critico se necessario, però costruttivo. Lucca e il mondo del lavoro se lo meritano”.

Italia Economia & Lavoro è patrocinato da numerosi enti come ministero dello Sviluppo economico, regione Toscana, provincia e comune di Lucca, comune di Viareggio, Aiga e Fondazione Aiga Tommaso Bucciarelli. Sono partner del forum Conflavoro: Comitato scientifico Gruppo Odcec Area Lavoro, Assodata, Federlavoro, Professione Acquanet, Valore D e Fise – Federazione Italiana Sport Equestri. Sponsor: Samarcanda, Elea Srl, e-work agenzia per il lavoro, Fonarcom, Soa Consult, Das – Difesa Legale, Dale Carnegie, La Capannina di Franceschi, Generali Italia agenzia Lucca, Deborah, Pistone servizi, Pomix, ConCredito, Strada del vino e dell’olio, Scontitaly.