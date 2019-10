Economia e lavoro



Il TAR della Toscana respinge il ricorso della ditta Gorent Spa

venerdì, 11 ottobre 2019, 16:38

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha respinto la domanda cautelare presentata da Gorent Spa, l'azienda fiorentina che opera nel settore del noleggio a lungo termine di mezzi per la raccolta differenziata, che aveva chiesto la sospensione della procedura di gara bandita da Sistema Ambiente Spa "per la fornitura a noleggio, con opzione di riscatto, di n. 8 mezzi allestiti per la raccolta differenziata dei rifiuti, ivi compresi servizi accessori".

Dopo aver respinto lo scorso settembre l'istanza di misure cautelari monocratiche avanzata in prima battuta sempre dalla Gorent Spa, il Presidente del TAR della Toscana, sezione prima, Manfredo Atzeni, aveva fissato per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 9 ottobre 2019 dove Sistema Ambiente, assistita dall'avvocato Elisa Burlamacchi, ha presentato le proprie ragioni. Il TAR ha quindi respinto la domanda cautelare. Il Tar ha motivato la propria decisione evidenziando l'infondatezza delle lamentale avanzate da Gorent e ha così certificato la piena legittimità degli atti compiuti da Sistema Ambiente, la società a prevalente capitale pubblico, che svolge il servizio di igiene urbana su tutto il territorio dei Comuni di Lucca, Borgo a Mozzano, Fabbriche di Vergemoli e Coreglia Antelminelli.