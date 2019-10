Economia e lavoro



Le vetrine di Chiasso Barletti addobbate a tema "Comics"

martedì, 29 ottobre 2019, 12:25

di barbara ghiselli

Continua l'opera di rivalutazione di Chiasso Barletti come dimostra anche l'iniziativa “Lucca Chiasso & Games”, realizzata dagli esercenti della via, in concomitanza con la manifestazione del fumetto più famosa d'Europa, “Lucca Comics & Games”.



“I commercianti della via – spiega Paola Granucci, titolare dell'agenzia immobiliare Casamica – in sinergia tra loro hanno deciso di vestire a festa le loro vetrine ispirandosi ciascuno a un personaggio dei fumetti o comunque a un tema inerente l'evento Lucca Comics & Games”.



Granucci ricorda che già l'anno scorso durante le vacanze natalizie, Chiasso Barletti con i suoi negozi, si era addobbato a festa per far conoscere le attività della via e animare ancora di più quella zona della città. “Quest'anno possiamo dire che tutti i fondi sono stati assegnati, segno che questo luogo sta crescendo sempre più – aggiunge Granucci – e da parte di tutti gli esercenti c'è la voglia e l'entusiasmo di collaborare per far apprezzare e far conoscere sempre più questa via. Siamo molto felici di contribuire con le nostre vetrine al clima gioioso che si respira durante la manifestazione di Lucca Comics & Games, che si terrà in centro storico dal 30 ottobre al 3 novembre”.



All'iniziativa, oltre all'immobiliare Casamica, hanno partecipato la vineria con ristoro La guerra di Paco, Fatmama, Chocolat, i gioielli contemporanei di Elena Camilla Bertellotti, Rossoramina, Be, l'edicola Pantera Brancoli, Arte al 24, Friking 4EZ.