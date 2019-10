Lucense alla guida di Innopaper, il distretto tecnologico cartario regionale

Altri articoli in Economia e lavoro

venerdì, 11 ottobre 2019, 16:38

Pienamente regolare la procedura di gara bandita da Sistema Ambiente per il noleggio di 8 mezzi allestiti per la raccolta differenziata

giovedì, 10 ottobre 2019, 17:42

Altri 7 giorni per fare domanda per il Servizio Civile Universale 2019: questa la decisione del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, che ha prorogato il tempo a disposizione degli aspiranti volontari fino alle ore 14.00 di giovedì 17 ottobre

giovedì, 10 ottobre 2019, 12:59

Tema centrale del convegno del 21 ottobre presso il complesso monumentale di San Micheletto organizzato dall' ADR CAM della Camera di Commercio di Lucca

martedì, 8 ottobre 2019, 16:43

La Regione Toscana a sostegno dell'informazione locale. Sono trenta le domande al bando che sono arrivate, di cui ventuno le ammesse. Dieci progetti saranno subito finanziati con un milione e 420 mila euro

martedì, 8 ottobre 2019, 11:51

I rappresentanti delle imprese ultracentenarie italiane si confronteranno sui temi del patrimonio storico e della reputazione intangibile in occasione di un evento in programma venerdì prossimo a Lucca presso Manifatture Sigaro Toscano 1818, azienda con un marchio, il Toscano, con oltre 200 anni di storia e che lega il suo...

lunedì, 7 ottobre 2019, 17:08

Le Industrie Cartarie Tronchetti hanno fatto il pieno di premi come squadra aziendale, Lucart ha trionfato nella persona del vincitore assoluto, ma anche altre importanti imprese del territorio lucchese hanno ricevuto riconoscimenti per i piazzamenti nel Trofeo Industria del ventennale