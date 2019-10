Economia e lavoro



Lucca Jazz Donna 2019 prosegue ad Artè

venerdì, 4 ottobre 2019, 14:51

Seconda serata di Lucca Jazz Donna a Capannori, sempre a ingresso libero. Prosegue sabato 5 ottobre 2019 al teatro Artè la 15ma edizione del festival dedicato ai talenti jazz al femminile, grazie al sostegno che il Comune di Capannori offre da anni alla manifestazione. Sul palco, in due set, un duo di grandi nomi del jazz italiano e internazionale per un solo pianoforte, oltre a una compositrice di colonne sonore. A Lucca, nel pomeriggio, il concerto a ingresso libero dell'Alice Innocenti Quartet alla Banca del Monte di Lucca per "Invito a Palazzo" 2019.



Artè. Sabato 5 ottobre alle 21 al Teatro Artè (Capannori) salgono per prime sul palco Cettina Donato e Stefania Tallini, pianiste, compositrici e arrangiatrici, già ospiti apprezzatissime del festival nelle scorse edizioni, che presentano il progetto "Piano 4hands" pubblicato da Alfa Music Records.

La carriera internazionale di queste artiste è lunga e ricca di riconoscimenti il che, insieme alla scelta di condividere lo stesso pianoforte a quattro mani durante le esecuzioni, rende il loro duo particolarmente interessante: sulla tastiera, l'incontro-scontro tra due personalità forti e diverse tra loro, unite da una attrazione musicale e animica. Il loro, è uno di quei sodalizi karmici che lasciano il segno.

Stefania Tallini vanta una brillante carriera in ambito jazz e classico, con incursioni nel mondo della musica brasiliana attraverso sinergie con grandi artisti del panorama mondiale; ha ottenuto diversi premi sia come pianista che come compositrice e arrangiatrice in molti concorsi internazionali di rilievo e la sua discografia comprende 9 album da leader editi dalle etichette YVP (Germania), Alfa Music e Raitrade, oltre a diverse incisioni come guest. Ha inoltre composto ed eseguito le colonne sonore sia per il cinema che per il teatro.

Cettina Donato svolge un'intensa attività artistica come pianista, compositrice, direttore d'orchestra e arrangiatrice. Da anni conduce la sua carriera parallelamente tra Europa, Canada, Stati Uniti e Giappone ed ha fondato in USA un'Orchestra Jazz a suo nome (Cettina Donato Orchestra) con cui ha realizzato un album (Crescendo, USA-ITA, 2012).

Nel secondo set, sul palco Silvia Manco per la Jando Music con Silvia Manco alla voce e piano, Francesco Puglisi al contrabbasso e Marco Valeri alla batteria. Pianista, cantante, vocal coach, compositrice, autrice di testi, arrangiatrice, Silvia Manco ha inciso diversi album a proprio nome e partecipa a manifestazioni e festival in Italia e in Europa. Alcuni suoi brani sono entrati a far parte di colonne sonore per il cinema (Fandango: La vita facile del 2011 e Io viaggio da sola del 2013) e per alcune fiction televisive e spettacoli teatrali. Nel 2019 ha registrato negli studi dell'Auditorium Parco della Musica di Roma il disco Hip! The Blossom Dearie Songbook e con ospiti speciali Enrico Rava e Max Ionata.



Durante la serata sarà visitabile ad Artè la mostra "Le donne nell'immaginario svelato", a cura della Cooperativa Sociale La Mano Amica di Lucca, con opere che la cooperativa sta portando in tour sul territorio all'interno del calendario di eventi organizzato per i 30 anni dalla sua nascita. Sono quadri espressione di un'arte diversa, realizzati da artisti forse inconsapevoli e per questo ancora più affascinanti: persone con disabilità mentale che frequentano i servizi della cooperativa sociale.

Ingresso libero con offerta a sostegno dell'associazione Anpana per la tutela degli animali.



Lucca. Sabato 5 ottobre alle 18,30 nell'auditorium del Palazzo delle Esposizioni a Lucca a ingresso libero, nell'ambito degli eventi della giornata dell'ABI "Invito a Palazzo" e grazie alla Banca del Monte di Lucca, è in calendario anche il concerto jazz dell'Alice Innocenti Quartet con Alice Innocenti voce, Marco Cattani alla chitarra, Filippo Pedol al contrabbasso e Michele Vannucci alla batteria.

Dopo aver studiato sotto la guida di Michela Lombardi, Alice Innocenti è vincitrice del "Premio Franco Campioni" e di una borsa di studio per il "Berklee College of Music" di Boston, ottenuta dopo aver partecipato alle clinics di Umbria Jazz; suona la tromba ed è la cantante solista della big band jazz "Montecatini City Band" e fa parte del "Novo Grupo Vocal", coro di 12 voci femminili ispirato alla musica brasiliana, con il quale si è esibita a "Lucca Jazz Donna" nel 2014; collabora regolarmente con formazioni che vanno dal duo al sestetto e si è esibita presso alcune rassegne e festival jazz nazionali.



Il prossimo concerto di Lucca Jazz Donna è giovedì 17 ottobre alle 21 al Real Collegio (Lucca) con Alea&The Sit della cantautrice Alessandra Zuccaro per Alive Records, Veronica Farnararo con Estrela Guia (Irma Record) e la pianista e performer Irene Scardia di Workin' Label.

Ingresso libero con offerta a sostegno dell'associazione AISM – Associazione italiana sclerosi multipla.

Dopo il concerto, Jam Session all'Antico caffè delle Mura con la house band del Liceo Musicale Passaglia di Lucca: Nicola Puccetti al piano, Vittorio Fioramonti al contrabbasso, Marco Martinelli alla batteria. La Jam è aperta a tutti i musicisti.



A presentare le serate Michela Panigada, che indossa per il festival abiti realizzati da OFP - Officina Femminile Plurale, laboratorio creativo ideato dal Centro Antiviolenza Luna per promuovere l'autonomia personale e professionale delle donne provenienti da diverse situazioni di disagio.

Il festival Lucca Jazz Donna è organizzato dal Circolo Lucca Jazz insieme al Comune di Lucca, al Comune di Capannori, alla Provincia di Lucca, con il sostegno dalla Regione Toscana, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, della Fondazione Banca del Monte di Lucca e della Banca del Monte di Lucca, e si terrà fino al 26 ottobre 2019 in diversi auditorium e teatri di Lucca e Capannori.