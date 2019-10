Economia e lavoro



EGO Srl ricerca personale per il ruolo di estetista, web e social media marketing

lunedì, 7 ottobre 2019, 17:08

Estetista/Consulente di Bellezza:

EGO Srl ricerca personale per il ruolo di Estetista.

La persona selezionata sarà inserita all'interno dell’area Beauty & Spa del Wellness Resort di S. Alessio con la finalità d’assunzione a tempo determinato. Si richiede minima esperienza, forte motivazione, adeguata competenza tecnica ed una predisposizione al lavoro per obiettivi. E' richiesta una buona capacità relazionale, entusiasmo, solarità, standing curato e sincera passione per il proprio lavoro.

Inviaci subito la tua candidatura ed il tuo curriculum vitae corredato da fototessera per partecipare alle selezioni e ai percorsi che attendono anche te, alla mail info@egowellness.it!

Saranno presi in visione con precedenza i curriculum provenienti da Lucca e zone limitrofe.

Accoglienza/Receptionist:

Ego Srl ricerca e seleziona giovani per il settore Accoglienza/Reception, dell’accoglienza, della customer care, della proposta e della vendita dei servizi del Centro, dei vari potenziali clienti. Parallelamente, si occuperanno anche della gestione di un portafoglio di clienti frequentanti per la gestione dei loro servizi acquisiti e da acquisire.

Cerchiamo persone con attitudine al contatto con il pubblico, grande ENTUSIASMO, passione per il fitness e per il wellness a 360°, predisposizione alla relazione, orientamento al lavoro per OBTV, empatia, capacità organizzativa

WEB & SOCIAL MEDIA MARKETING

Ego Srl ricerca e seleziona un/una giovane vivace e curioso/a, che verrà inserito all’interno del NOSTRO Ufficio Marketing. Si occuperà della gestione dei siti aziendali, ideazione ed invii di DEM da piattaforma specifica, creazione e monitoraggio di campagne Facebook e Google Adwords, aggiornamento pagine social aziendali.

Cerchiamo persone con:

Laurea in Marketing/Comunicazione

Esperienza di almeno 1 anno in analoga mansione

Buona conoscenza della lingua inglese

Ottima conoscenza dei principali applicativi di Office

Grande entusiasmo, Passione per il fitness e per il wellness a 360°, Predisposizione alla relazione, Empatia, Capacità organizzativa saranno sicuramente un plus.

