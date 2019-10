Economia e lavoro



Premio Vaona a studentessa della Scuola IMT oggi ricercatrice in Belgio

mercoledì, 16 ottobre 2019, 14:33

Ancora un prestigioso riconoscimento per la Scuola IMT Alti Studi Lucca. Giovanna D'Inverno, già allieva del Dottorato di Ricerca in Economics, Networks and Business Analytics (ENBA) presso la Scuola IMT, si è infatti aggiudicata l'edizione 2019 del Premio Andrea Vaona per tesi di dottorato, istituito dall'Università di Verona. Giovanna ha vinto con una tesi dal titolo "Sub-National Service Provision and Public Spending Analysis", sul tema della fornitura di servizi e analisi della spesa pubblica in ambito locale e regionale. Il lavoro propone in particolare strumenti innovativi per la loro valutazione in termini di efficienza e efficacia e ne mostra l'applicazione empirica attraverso casi studio.

Dopo aver conseguito il dottorato di ricerca congiunto presso la Scuola IMT e la Katholieke Universiteit di Lovanio in Belgio nel 2018, Giovanna ha continuato a occuparsi di metodi quantitativi per analisi di efficienza e modelli per la valutazione delle politiche nella stessa università di Lovanio, dove oggi è ricercatrice presso la facoltà di Economics and Business.

Il premio, giunto quest'anno alla terza edizione, è nato per onorare la memoria di Andrea Vaona, membro del Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università di Verona dal 2009, prima come ricercatore e poi come professore associato, ed è assegnato alla miglior tesi di dottorato discussa nel biennio precedente in un'università italiana. Temi di ricerca, l'econometria spaziale, la macroeconomia applicata, l'economia regionale, l'economia del lavoro e l'energia. Il premio è sostenuto dalla famiglia Vaona, dall'università di Verona e dall'università di Trento.

"Siamo orgogliosi per questo nuovo riconoscimento, ulteriore testimonianza delle qualità e dell'impegno dei nostri allievi" - ha detto Il Prof. Pietro Pietrini, Direttore della Scuola IMT. "Mi compiaccio vivamente con la dottoressa Giovanna D'Inverno e con il Prof. Massimo Riccaboni, suo mentore nel percorso di Dottorato".