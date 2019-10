Economia e lavoro



Prenotazioni alberghiere online, disservizi per alcuni cittadini lucchesi

martedì, 29 ottobre 2019, 13:23

La Federconsumatori di Lucca sta ricevendo segnalazioni per disservizi subiti da cittadini che hanno prenotato on-line il soggiorno in albergo, tramite il sito internet AMOMA.com; dopo aver effettuato la prenotazione e il pagamento del soggiorno, tramite il sito internet in questione, i consumatori sono stati informati, solo al momento dell'arrivo a destinazione, del mancato versamento del corrispettivo all'albergo.



"Nei giorni scorsi, infatti, - spiega il presidente provinciale Fabio Coppolella - con un breve comunicato pubblicato sulla propria home-page, la società AMOMA.com ha annunciato la cancellazione delle prenotazioni e la cessazione immediata dall'attività; attualmente il sito internet della società risulta oscurato. In attesa di conoscere gli ulteriori sviluppi della vicenda, riteniamo opportuno fornire alcune indicazioni agli utenti coinvolti: 1) contattare l'albergo, per verificare se la prenotazione sia stata registrata e pagata; 2) verificare con la banca o la società che ha emesso la carta di credito la possibilità di rimborso del prezzo; 3) nel caso in cui la prenotazione includa anche un’assicurazione, esaminare nel dettaglio la polizza per verificare se quest’ultima preveda una copertura per situazioni di questo tipo: in caso positivo, procedere all’apertura del sinistro nei termini e nelle forme indicate; 4) inviare una raccomandata a/r ad AMOMA.com, contestando i fatti (allegando copia della prenotazione e della ricevuta di pagamento) e chiedendo il rimborso integrale della somma corrisposta".



Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi agli Sportelli Federconsumatori della provincia di Lucca (Tel. 0583/44.151-Lucca; 0583/26.41.82-Altopascio e 0584/32.531–Viareggio; e-mail: federconsumatorilucca@gmail.com). Lucca lì, 29/10/2019 p. Federconsumatori Lucca