Economia e lavoro



Prorogata al 17 ottobre la scadenza per fare domanda per il servizio civile alla Croce Verde di Lucca

giovedì, 10 ottobre 2019, 17:42

Altri 7 giorni per fare domanda per il Servizio Civile Universale 2019: questa la decisione del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, che ha prorogato il tempo a disposizione degli aspiranti volontari fino alle ore 14.00 di giovedì 17 ottobre.

Il provvedimento, richiesto da numerose parti, cerca di andare incontro ai ragazzi interessati all’esperienza, trovatisi di fronte a nuove procedure online non sempre intuibili e immediate. La Croce Verde P.A. Lucca, in tal senso, si è attivata subito, mettendo a disposizione i propri uffici e i propri operatori per offrire aiuto nella compilazione delle domande. Data la decisione del Dipartimento, gli uffici di viale Castracani continueranno ad essere aperti ai giovani secondo il seguente orario:

LUN, MER, VEN: 9.00 - 13.00

MAR, GIO: 9.00 - 18.00

L’associazione ricorda inoltre di avere a disposizione 23 posti per il Servizio Civile Universale 2019, rivolti a ragazzi di età compresa tra i 18 e i 28 anni, suddivisi secondo due progetti distinti: “Lucca e Dintorni”, a carattere socio-sanitario, e “Dono Comune”, dedicato alla promozione della donazione di sangue.