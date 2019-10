Economia e lavoro



Sandra Bianchi, ecco il mio Borgo del futuro

domenica, 20 ottobre 2019, 17:12

di barbara ghiselli

"Riqualificato come si merita, in ordine, pulito e possibilmente con vasi di fiori lungo il borgo come nelle vie di tante cittadine italiane."

Questa la risposta di Sandra Bianchi, alla domanda: "Come immaginerebbe Borgo Giannotti?". Domenica 15 ottobre Borgo Giannotti si è animata grazie all'iniziativa "Una favola al borgo" che ha visto tutta la via senza auto trasformarsi nel paese delle meraviglie di Alice, insieme a tanto divertimento, eventi, degustazioni, laboratori, cultura e shopping. L'evento è stato un successo e ha attirato moltissime persone. La Gazzetta di Lucca, dopo la suddetta iniziativa ha deciso di intervistare Sandra Bianchi, presidente centro commerciale naturale di Borgo Giannotti.

Faccia un bilancio dell'evento "Una favola al Borgo".

Sicuramente il bilancio è positivo: tantissime persone, in modo particolare molte famiglie, sono venute al borgo e hanno vissuto l'iniziativa in un clima di festa e di serenità, apprezzando moltissimo l'evento.Anche da parte dei commercianti che hanno partecipato, tanto entusiasmo e gioia per avere contribuito a questa giornata. L'unico rammarico è la tanta troppa burocrazia incontrata in Comune per poter svolgere questo evento.

E quali sono i progetti futuri per Borgo Giannotti?

Siamo già al lavoro per ripetere l'iniziativa con un'altra favola o nella primavera prossima o in autunno come quest'anno. Un altro progetto che vorremmo veder realizzato sarebbe quello di fare un evento durante la stagione estiva con musica Jazz per attirare giovani e adulti al borgo.Anche nel periodo natalizio inoltre ci piacerebbe animare il borgo con iniziative ancora da definire.

Ma con tutti gli impegni che ha, chi glielo ha fatto fare di impegnarsi anche in queste ulteriori iniziative?

Da anni cerco di dare il mio contributo per valorizzare questa realtà alle porte della città. Oggi che i miei colleghi mi hanno eletta presidente del ccn, ho sentito la responsabilità di moltiplicare l'impegno per migliorare e far conoscere sempre più questa zona grazie anche alla preziosa collaborazione di tutti coloro che hanno deciso di darci una mano.

Come è stato l'andamento di Borgo Giannotti negli ultimi otto-dieci anni?

Una progressiva decadenza anche per il degrado dovuto alla crisi economica che ha portato alla chiusura di diverse attività oltre che alla scarsità di pulizia nelle strade, marciapiedi rotti, erba alta, pochi cestini per raccogliere i rifiuti: tutti elementi che non hanno sicuramente incentivato le persone a visitare il borgo in maniera assidua.

Cosa vorrebbe fare per contrastare questa tendenza?

Sto lavorando insieme alle due associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio e finalmente siamo riusciti a ottenere la pulizia delle strade dai primi di ottobre ogni 15 giorni ed è mia intenzione impegnarmi e ascoltare naturalmente anche i suggerimenti e le proposte degli altri commercianti per migliorare ulteriormente Borgo Giannotti.