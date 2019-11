Economia e lavoro



2° Hackathon 5GCity a Lucca: nuovi servizi per il 5G

mercoledì, 13 novembre 2019, 21:28

Il Consorzio 5GCity, (i cui partners italiani sono il Comune di Lucca, RAI, Wind Tre, Italtel, Nextworks e Comunicare Digitale) annuncia l’organizzazione del II° 5GCityHackathon. L’evento si terrà nei giorni del 21 e 22 Novembre 2019 presso il complesso del Real Collegio a Lucca. Il 5GCity Hackathon dimostrerà, in condizioni operative, una piattaforma cloud e radio distribuita per i comuni e i proprietari di infrastrutture che fungono da neutral hosts del 5G. La piattaforma consente di trasformare un'infrastruttura urbana in un'infrastruttura distribuita e multi-tenant facendo affidamento alla piattaforma di orchestrazione 5GCity, basata su OSM, per gestire e orchestrare (NFV + MEC) servizi end-to-end e creare sezioni di rete programmabili e on demand.

LA SFIDA: Applicazioni di realtà virtuale per il turismo digitale (ad es. Musei, Teatri, Monumenti); • Prevenire atti di vandalismo e graffitismo sui monumenti della città; • Giornalismo mediatico partecipativo e collaborativo; • Monitoraggio del conferimento dei rifiuti urbani; • eHealth per ridurre l'inquinamento, eco-routing, prenotazioni specialistiche, ecc. Facciamo appello a tutti i giovani studenti universitari delle facoltà di Ingegneria, Informatica, Scienze dell’Informazione e Scienze Politiche, ai giovani professionisti del settore telecomunicazioni, ingegneri, programmatori e sistemisti, ai creativi per creare delle squadre interdisciplinari compose da 2-5 membri che saranno in grado di progettare, implementare, presentare e dimostrare soluzioni software NFV/5G innovative.

I partecipanti devono avere almeno 18 anni. Per partecipare, basta inviare candidatura singola o di intera squadra presso l’indirizzo mail eventi@comunicaredigitale.it, comunicando i propri dati personali (con autorizzazione agli usi di legge consentiti dal GDPR) e di contatto entro il 19 novembre. Alla squadra vincitrice ed agli altri migliori classificati saranno garantiti dei riconoscimenti di assoluto rilievo ed interesse!