Economia e lavoro



Al Giglio forum Conflavoro Pmi con politici ed economisti su lavoro, giovani, reddito di cittadinanza, pensioni e salario minimo

giovedì, 7 novembre 2019, 18:07

Domani (8 novembre) è il giorno di Italia Economia & Lavoro, il forum nazionale di Conflavoro Pmi che porta al teatro del Giglio di Lucca una platea di oltre mille imprenditori da tutta Italia per assistere ai confronti tra i protagonisti del mondo politico, economico e sindacale degli ultimi anni. Vista l’affluenza, è possibile seguire l’evento con aggiornamenti continui e diretta streaming anche sui canali social di Conflavoro Pmi, utilizzando l’hashtag #iel2019. Messaggi ai relatori via Whatsapp al 3923913896.

Sul palcoscenico lucchese, in quattro tavoli di dibattito si alternano personalità come gli ex ministri del Lavoro Cesare Damiano ed Elsa Fornero, ideatrice della tanto discussa riforma pensionistica. Attesi gli interventi della senatrice Annamaria Parente su giovani e lavoro e del presidente dell’Anpal Domenico Parisi sul reddito di cittadinanza e le prospettive occupazionali in Italia.

Presenti al forum di Conflavoro Pmi anche l’attuale sottosegretario al Lavoro Stanislao Di Piazza nonché il suo predecessore nel primo governo Conte Claudio Durigon. Intervengono l’onorevole Riccardo Zucconi e i senatori Andrea Marcucci e Manuel Vescovi. Partecipano poi ai dibattiti numerosi professori universitari per parlare degli aspetti più accademici e teorici della politica economica, oltre ad Angelo Raffaele Margiotta segretario generale del sindacato dei lavoratori Confsal, il quale porta sul palco del Giglio un proposta sul salario minimo che vada a beneficio non solo dei lavoratori ma anche delle imprese, ragionando sul cuneo fiscale.

Durante la mattinata alcuni momenti di riflessione, sotto forma di sketch teatrali, sulla difficoltà di fare impresa in Italia. Speech del formatore professionale Sergio Borra fondatore di Dale Carnegie Italia e massima attenzione al mondo femminile con Anna Zavaritt di Valore D. Battesimo per l’Osservatorio nazionale delle piccole e medie imprese di Conflavoro Pmi con la coordinatrice Sara Nanetti dell’università La Cattolica.

Commercialisti, consulenti del lavoro e avvocati ricevono crediti formativi partecipando al forum di Conflavoro. E tra gli interventi previsti, proprio quelli dei massimi dirigenti degli ordini, tra cui Francesco Duraccio segretario nazionale dei consulenti del lavoro e Roberto Cunsolo tesoriere nazionale dei commercialisti. Quest’ultimo organismo patrocina Italia Economia & Lavoro insieme con ministero dello Sviluppo economico, regione Toscana, provincia e comune di Lucca e comune di Viareggio.