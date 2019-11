Economia e lavoro



Uilcom: "Cartiera Pieretti, a rischio l'attività. Situazione drammatica"

domenica, 10 novembre 2019, 11:18

In un comunicato firmato dalla Uilcom Nord Toscana a nome di Paolo Venturi, Luca Del Greco e Massimiliano Bindocci, il sindacato denuncia i rischi per l'occupazione a seguito di una eventuale chiusura dell'attività produttiva:

La situazione della Cartiera Pieretti è drammatica. La azienda sembra al capolinea, c'è molta confusione, ci sono arretrati di stipendi e richieste diffcili. Di fatto oggi la società lavora conto terzi e per un solo cliente, ci lavorano ancora oltre venti persone più qualche esterno. È stato nominato il Commissario, ma il futuro è ancora incerto. Si sta discutendo da settimane su una proposta che però non convince. Si tratta di un affitto di azienda per proseguire la attività ed arrivare con la continuazione a superare la procedura. Per dare seguito a tale ipotesi ci sono però richieste difficilmente gestibili, come il licenziamento senza opposizione di altro personale e la necessità di ridurre i trattamenti sospendendo per anni anche la quattordicesima! Per noi viene licenziato solo chi è d'accordo e l'attività prosegue mantenendo tutti gli stipendi. Notiamo poi su questa vicenda della cartiera Pieretti e sui suoi dipendenti una assenza della politica locale, ci si è limitati qualche volta alla solidarietà, che aiuta ma non risolve. Sarebbe servita una reale collaborazione nel favorire una soluzione intercettando forze imprenditoriali anche locali serie, che nella carta e nel cartone ci sono, e che usufruiscono di rapporti consolidati con il territorio. Non vediamo nemmeno il senso di fare adesso iniziative di mobilitazione e presidi, quando invece il problema è quello di capire come se ne esce, al tavolo con gli attori della vicenda e non sui giornali e nelle piazze, inoltre i tempi del tribunale sono strettissimi. Forse qualcuno che era unico sindacato presente vuole recuperare il tempo perduto, le iniziative di lotta e di coinvolgimento del territorio andavano fatte prima e noi purtroppo siamo stati contattati dai lavoratori solo recentemente. Dopo la assemblea con il personale che si è rivolto alla UILCOM fatta ieri, abbiamo informato delle nostre proposte per gestire l'esubero dichiarato e per la prosecuzione dignitosa della attività. L'incontro è in programma mercoledì prossimo, siamo pessimisti, la Uilcom cercherà fino all'ultimo di salvare il sito, occorre però che chi vuole gestire una cartiera, anche con un affitto, ci investa realmente.