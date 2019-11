Economia e lavoro



Cartiera Pieretti, Cgil perplessa su richiesta Cig

sabato, 23 novembre 2019, 15:59

Simone Tesi, per la SLC-CGIL, la R.S.U. e i lavoratori della Cartiera Pieretti, scrive: "La richiesta della cassa integrazione guadagni ordinaria da parte di Cartiera Pieretti ci sembra un fatto singolare e ci vede pertanto perplessi anche sulle possibilità che l'Inps l'autorizzi".



"Qui siamo in una situazione di crisi conclamata - prosegue -, alle soglie dell'ultima scadenza data dal tribunale per la presentazione della proposta concordataria e dell'affitto, se ancora ce ne sono le intenzioni (lunedì 25 p.v.), e si richiede un ammortizzatore sociale ordinario? Per le procedure concorsuali, a condizioni ben precise, c'è la cassa integrazione straordinaria. Se lo strumento fosse sbagliato e l'Inps respingesse la domanda, con l'azienda che, intanto, dichiara che, da lunedì prossimo, l'impianto non ripartirà e sarà fermo per 3 mesi (voci che sono state fatte circolare in azienda), tutto tornerebbe a pesare sui conti della cartiera che vedrebbe aggravato il suo debito. Ma quello che è veramente grave è il fatto che i lavoratori rischiano di essere messi a casa continuativamente senza stipendio, perché, da una parte, l'azienda non accetta di anticipare il trattamento retributivo della cassa integrazione, e, quindi, bisognerà aspettare che l'Inps decida e, eventualmente, cominci a pagare direttamente ai lavoratori l'integrazione salariale, altrimenti tutto si trasformerà in debito che verrà gestito dalla procedura concorsuale e riscosso poi; dall'altra, prima di accedere ad un ammortizzatore sociale, ci sono da smaltire, per chi ancora le ha, le ferie vecchie il cui pagamento è bloccato dalla domanda di concordato".

"In ogni caso, ripetiamo, i lavoratori potrebbero trovarsi senza stipendio per un periodo - scrive ancora Tesi -. Tutto ciò non sarebbe accettabile. Ci vuole un intervento che sappia garantire le normali condizioni di sostenibilità sociale di qualsiasi percorso. Come potrebbero, le persone e le loro famiglie, continuare ad andare avanti, dopo mesi di stipendio decurtato, addirittura senza niente? Le decisioni che devono essere prese devono essere di garanzia per tutti!"