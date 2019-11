Economia e lavoro



Come superare la crisi e l'insolvenza da parte dell'impresa?

lunedì, 11 novembre 2019, 15:39

di francesca sargenti

Il Codice della crisi e dell'insolvenza, promulgato a gennaio 2019, sostituisce la Legge fallimentare e la disciplina sul sovraindebitamento del debitore civile. È questo il tema del percorso formativo che prende il via giovedì 14 novembre 2019 alle ore 15:00 presso il Cinema Astra a Lucca, organizzato dall'Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili e dall'Ordine degli avvocati, in collaborazione con la Camera di Commercio di Lucca.

La novità più importante del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs n. 14 del 12 gennaio 2019), che ha riformato molti aspetti relativi all'insolvenza e alle procedure concorsuali, è rappresentata dai meccanismi di allerta e di composizione assistita della crisi e la costituzione presso ciascuna Camera di Commercio un nuovo Organismo di composizione della crisi d'impresa (OCRI), con il compito di ricevere le segnalazioni da parte degli organi di controllo societari e dei creditori pubblici qualificati.

Il percorso formativo vuole fornire alle imprese e ai professionisti gli strumenti per superare la crisi, dare loro nuove opportunità e arrivare preparati alla data del 15 agosto 2020, momento in cui entreranno in vigore le più importanti novità civilistiche introdotte dalla riforma.

Il corso, articolato in 8 incontri di 3 ore (14, 28 novembre, 9 dicembre 2019, 10 gennaio, 6 febbraio, 6, 20 marzo e 9 aprile 2020), è l'occasione per approfondire i principi ispiratori della riforma, il processo di segnalazione e di composizione della crisi presso le Camere di Commercio e gli strumenti a disposizione delle imprese per superare la crisi, garantire la continuità aziendale ed evitare ripercussioni negative per fornitori e lavoratori. Inoltre saranno affrontate le nuove procedure di allerta e composizione assistita della crisi, l'accesso alle procedure di regolarizzazione della crisi e dell'insolvenza, gli strumenti per la regolarizzazione della crisi, la liquidazione giudiziale, gli aspetti fiscali, risarcitori e penali.

Durante la giornata di giovedì 14 novembre saranno in particolare affrontati il tema dei principi ispiratori della riforma, il proceso di segnalazione e di composizione della crisi presso le Camere di Commercio.

Interveranno: Francesco D'Angelo, Professore di Diritto commerciale dell'Università degli Studi di Firenze, Francesco Barachini, Professore di Diritto commerciale dell'Università degli Studi di Pisa, Sandro Pettinato, Responsabile Area Sostegno Imprese di Unioncamere, Giulio Grossi, Presidente di Confindustria Toscana Nord, Giacomo Lucente, Giudice delegato sezione fallimentare del Tribunale di Lucca.

La partecipazione ai corsi è gratuita, previa iscrizione online sui portali degli Ordini professionali o sul sito della Camera di Commercio di Lucca.