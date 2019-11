“Commercio Partecipato”: rinviato l’incontro conclusivo del progetto

Altri articoli in Economia e lavoro

mercoledì, 20 novembre 2019, 19:15

Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha fatto pervenire in data odierna a B.F. S.p.A. il proprio impegno irrevocabile (valido sino al 31 marzo 2020) a sottoscrivere l’aumento di capitale in denaro per un importo complessivo non inferiore a 3 milioni di euro

mercoledì, 20 novembre 2019, 11:29

In occasione della “Giornata mondiale del Diabete”, sabato 23 novembre 2019 a Lucca sono in programma alcune iniziative per sensibilizzare la cittadinanza su questa malattia, che colpisce oltre 400 milioni di persone al mondo

martedì, 19 novembre 2019, 18:02

Ancora una volta Lucca Crea scende in campo per smentire le accuse ricevute a proposito dell'impiego di lavoratori durante Lucca Comics&Games secondo contratti nazionali firmati solo da categorie scarsamente rappresentative. Ennesima figura di merda di chi contesta senza sapere. Ora, però, diamoci un taglio

lunedì, 18 novembre 2019, 18:15

Arrivano da Belgio, Cina, India, Irlanda, Italia, Kazakistan, Malta, Polonia, Singapore, Spagna, Turchia e Uzbekistan. Sono 17 donne e 15 uomini, 32 in tutto selezionati fra circa 1500 domande provenienti da 109 Paesi

lunedì, 18 novembre 2019, 18:15

Dopo il successo degli incontri delle scorse settimane, Sistema Ambiente e amministrazione comunale hanno messo in programma una nuova assemblea con i residenti del centro storico per spiegare loro le novità riguardanti le modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti dentro le Mura e per consegnare le nuove tessere

lunedì, 18 novembre 2019, 13:37

Per vivere bene, bisogna mangiare bene: convegni, laboratori per bambini, talk per approfondire il tema della salute e del cibo, e come una corretta alimentazione sia il miglior modo per prevenire le malattie e restare in forma sono tra gli eventi in programma a Il Desco 2019