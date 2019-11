Economia e lavoro



Disabili, un convegno sulla sicurezza stradale

lunedì, 4 novembre 2019, 18:31

L’Associazione Luccasenzabarriere, insieme all’Associazione Diversamente Disabili, organizzerà nella mattinata di venerdì 8 novembre, presso il polo scolastico I.T.I. Fermi-Giorgi, un convegno dedicato alla sicurezza stradale e sport integrato. In tanti forniranno il loro contributo, a partire dal nostro testimonial Andrea Lanfri, appena reduce dalla straordinaria impresa di aver toccato Punta Hiunchuli, al più volte medagliato atleta paraolimpico Stefano Gori.

Saranno presenti, inoltre, anche la nazionale di italiana calcio amputati e una delegazione di giocatori della Lucchese, con in testa il presidente Bruno Russo, oltre all’Aia (associazione italiana arbitri) di Lucca. Subito dopo il convegno, patrocinato da Cesvot, comune di Lucca e provveditorato di Lucca e Massa Carrara, si terrà una partita di calcio a 7 che vedrà come protagonisti i tesserati della Lucchese e gli studenti del Fermi, tutti muniti di stampelle gentilmente concesse dall’ortopedia Michelotti, da sempre a fianco di Luccasenzabarriere.

“Lo scopo di questa giornata è quello di sensibilizzare gli alunni e tutta la cittadinanza relativamente al rispetto del comportamento stradale e di portare alla ribalta tutto ciò che ruota attorno al calcio per amputati.” – ha dichiarato il presidente di Luccasenzabarriere Domenico Passalacqua- “Non posso che ringraziare tutti quelli enti che ci hanno concesso il patrocinio per allestire questo convegno, le aziende che ci hanno dato il loro contributo come Convegno laboratorio6 di Massimiliano Pisani e l’Effetto di Fabio Fornaini. Doneremo agli studenti, per cercare di fornire il nostro apporto ad un miglioramento della tenuta dell’ambiente delle borracce in alluminio. Tutto ciò è stato possibile grazie a Cesvot, ortopedia Michelotti, Grassini Impianti, Genesi Fitness Lucca e Tasi” Maggiori dettagli di questo appuntamento che mira ad arricchire il bagaglio umanoculturale dei partecipanti, verranno forniti nel corso della conferenza stampa di presentazione, programmata per mercoledì 6 novembre alle 12 presso la concessionaria Lucar di Guamo.

In questa circostanza interverranno il dirigente dell’ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara Donatella Buonriposi, l’ingegner Marco Pellizzon di ortopedia Michelotti e il presidente della Lucchese Bruno Russo.