Economia e lavoro



Felpati, Lucca Crea smentisce Lucca Crepa

martedì, 19 novembre 2019, 18:02

Ancora una volta Lucca Crea scende in campo per smentire le accuse ricevute a proposito dell'impiego di lavoratori durante Lucca Comics&Games secondo contratti nazionali firmati solo da categorie scarsamente rappresentative. Ennesima figura di merda di chi contesta senza sapere:

In relazione all'articolo pubblicato sul compenso dei cosiddetti "felpati", constatiamo ancora una volta che vengono diffuse affermazioni false e diffamatorie, che ci costringono a chiarire - ci si augura una volta per tutte - alcuni aspetti.

Lucca Crea srl è una società pubblica soggetta alla disciplina del "Codice degli appalti" (d.lgs. 18.4.2016 n.50), che impone alla stazione appaltante di assicurarsi che il vincitore di un bando pubblico di gara, per l'affidamento di un servizio, applichi ai propri dipendenti il contratto collettivo nazionale del lavoro in vigore per il settore, stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Lucca Crea srl deve imporre – e infatti ha imposto – tale adempimento al vincitore della gara G.S.I. Security Group srl di Milano, che infatti ha applicato ai propri dipendenti impiegati nell'appalto di portierato e custodia con Lucca Crea srl il CCNL per "Dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari" – Sezione Servizi Fiduciari – stipulato in data 8 aprile 2013 dai sindacati dei lavoratori FISASCAT CISL e FILCAMS CGIL.

Il suindicato CCNL regola il settore oggetto dell'appalto di Lucca Crea srl e crediamo che nessuno possa contestare che FISASCAT-CISL e FILCAMS-CGIL siano i sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

Lucca Crea srl non può e non deve – perché la normativa non glielo consente, anzi glielo vieta – imporre al vincitore di un bando l'applicazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro diverso e/o l'applicazione di una paga oraria minima superiore a quella stabilita dal CCNL in vigore per il settore, stipulato dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

Quindi, contrariamente a quanto affermato nell'articolo, G.S.I. Security Group s.r.l. non ha mai applicato ai propri dipendenti impiegati nell'appalto di portierato con Lucca Crea srl, né avrebbe potuto farlo, il CCNL per i "dipendenti di istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari" stipulato in data 8 marzo 2017 dai sindacati CONF.I.A.L. e CONSIL, ma bensì come sopra spiegato quello del 2013 siglato da FISASCAT-CISL e FILCAMS-CGIL.