Economia e lavoro



L’azienda lucchese Cisa Production, leader nel campo dell'innovazione

lunedì, 25 novembre 2019, 18:19

Sarà Cisa Production, l’azienda lucchese del gruppo Faper, leader nel campo dell'innovazione tecnologica e digitale per il mondo della sterilizzazione, ad aprire, con la propria attesa partecipazione al convegno inaugurale sul tema Ospedale 4.0 Innovazione tecnologica, automazione e sostenibilità, il ForumRisk Management di Firenze, in programma da domani, martedì 26, fino a venerdì 29 novembre, alla Fortezza da Basso.

Una partecipazione prestigiosa per una quattro-giorni intensa e ricchissima di eventi di grande interesse, nei quali si discuterà di equità di accesso, innovazione, sostenibilità, insieme con i professionisti della sanità e con i maggiori protagonisti dell’economia e dell’innovazione.

Tutti temi sui quali Cisa Group, soprattutto in questi ultimi anni, ha orientato in modo energico la propria attività, in termini di ricerca, formazione e produzione. Non a caso, al convegno inaugurale interverrà il direttore dell’area ricerca e sviluppo, Francesco Crotti, il quale presenterà la visione di Cisa dell'ospedale del futuro: dalla progettazione architettonica alla sostenibilità energetica e ambientale, fino alla realizzazione di una centrale di sterilizzazione integrata che garantisca il rispetto di tutti i requisiti 4.0 in termini, appunto, di automazione, innovazione tecnologica e sostenibilità, per un settore tradizionalmente conservatore, ma che oggi non può esimersi di stare al passo con le esigenze imposte dal progresso.

La prima parte del convegno sarà dedicata ai più recenti risultati della ricerca e dell’innovazione tecnologica applicate al settore dell’Infection Control e ai principali obiettivi per lo sviluppo dell’ospedale del futuro: controllo delle infezioni, sostenibilità, economia circolare.

Nella tavola rotonda che seguirà, la riflessione e il dibattito si sposteranno sulle opportunità da cogliere per attrarre gli investimenti necessari a sostenere l’innovazione delle tecnologie dell’Ospedale 4.0

Venerdì 29 novembre la manifestazione ospiterà la seconda edizione del PREMIO FORUM SANITÀ, promosso in collaborazione con Cisa Group e aperta a startup, imprese, persone fisiche e team impegnati nella ricerca di soluzioni per la lotta ai rischi di infezione negli ospedali. L’obiettivo è di premiare le realtà più innovative, sostenibili ed in grado di dimostrare la capacità di rispondere efficacemente alle principali sfide tecnologiche del nostro tempo. Fra le tre migliori candidature selezionate dal Comitato Organizzatore, il 29 novembre sarà scelta la startup vincitrice (o il miglior prodotto), che riceverà in premio la possibilità di partecipare a tutte le manifestazioni fieristiche in cui Cisa sarà presente nel 2020, nonché la realizzazione di una campagna di promozione internazionale realizzata sempre dall’azienda lucchese attraverso l’utilizzo della propria rete commerciale. Un premio, dunque, di grande rilievo, dato che Cisa Group è presente in oltre 60 Paesi nel mondo.

Sempre venerdì 29 novembre, dalle 14.30 in poi, il direttore dell’area ricerca e sviluppo, Francesco Crotti, interverrà a due convegni: il primo su L'ospedale sano, pulito e confortevole, in cui si parlerà di sicurezza nel processo di sterilizzazione quale requisito fondamentale nella lotta contro le infezioni in ospedale; l’altro, su Economia circolare come nuovo paradigma del produrre e consumare nel rispetto della salute e dell'ambiente. Qui, Cisa presenterà le opportunità dell'innovazione tecnologica applicata alla sterilizzazione in ambito ospedaliero dei rifiuti pericolosi. Un processo che garantisce l’abbattimento dei costi di smaltimento, dei costi di trasporto e un agevole stoccaggio dei rifiuti resi inerti anche per lunghi periodi.

Il Forum Risk Management è accreditato ECM per tutte le professioni sanitarie. Sarà possibile maturare i crediti per giornata o per sessione.