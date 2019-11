Economia e lavoro



Il lapideo non trova pace: Confartigianato contro i sequestri della Capitaneria di Porto

mercoledì, 27 novembre 2019, 20:36

Piccole e medie imprese artigianali del settore lapideo nel mirino della Capitaneria di Porto: dopo sanzioni e sequestri portati avanti dalla Capitaneria di Porto, le direzioni di Confartigianato Lucca e Massa Carrara scendono in campo e chiedono chiarezza procedurale e legislativa.

"E’ arrivato il tempo della chiarezza - recita una nota congiunta di Confartigianato Lucca e Confartigianato Massa Carrara -. Parliamo di laboratori, segherie e altre attività che si svolgono al piano, imprese artigianali di piccole o medie dimensioni, messe in croce da quello che, a nostro avviso, è un errore interpretativo della norma durante le verifiche: se un’azienda, per la propria attività, non emette gas, vapori o polveri in atmosfera non può essere costretta a fare pratiche costose e laboriose di autorizzazione. E non può quindi nemmeno essere multata, sanzionata o persino messa sotto sequestro".

Le direzioni delle due Confartigianato intervengono quindi con decisione dopo i recenti casi di imprese della trasformazione del marmo del distretto apuo-versiliese, finite nel mirino della Capitaneria di Porto, i cui controlli hanno portato a pesanti sanzioni amministrative, persino a procedure penali e sequestri di macchinari. Verifiche che derivano direttamente dal famoso Progetto speciale Cave, sottoscritto dalla Regione Toscana con le Procure di Massa e Lucca ormai tre anni fa.

"Controlli dovuti e doverosi - prosegue la nota -, certamente, dopo aver ascoltato la voce degli esperti a un tavolo tecnico svoltosi nelle due associazioni a tutela dell’ambiente e della sicurezza sui posti di lavoro. Tuttavia la legge è chiara per quanto riguarda le autorizzazioni da ottenere e non può essere soggetta a interpretazioni che finiscono per danneggiare soprattutto i piccoli del settore, andando a chiedere pratiche estremamente complesse e costose come l’Autorizzazione Unica Ambientale la cui assenza, anche se non dovuta, è stata considerata, in alcuni casi, come reato penale".

Le due Confartigianato entrano poi nello specifico legislativo: "Mettiamo dei punti fermi, stabiliti dalla normativa stessa, la 152 del 2006: se un’azienda con le sue lavorazioni produce gas, vapori o polvere deve avere l’autorizzazione. Diversamente no perché, semplicemente, non emette nulla in atmosfera se non un aerosol acquoso che non necessita di alcuna autorizzazione né può essere multata, sanzionata o sequestrata. E questo lo stabilisce la legge".

Le due associazioni di categoria fanno poi alcuni esempi pratici: " Il frullino a secco e le resinature" sono attività che producono polvere e sostanze volatili, quindi soggette ad autorizzazione. Non lo è invece “il taglio in segheria con telai” dove l’acqua serve per raffreddare le lame e non per abbattere la produzione di polvere. Queste non sono emissioni in atmosfera. Ci risulta invece da alcuni nostri associati che la Capitaneria abbia disposto il sequestro di alcune di queste macchine. Sequestro che neppure i tribunali sbloccano perché, ovviamente, il magistrato fa richiesta di una Autorizzazione Unica Ambientale che non può essere rilasciata. E in altri controlli hanno dato solo delle prescrizioni con sanzioni amministrative, usando due pesi e due misure".

"Questa interpretazione della normativa durante i controlli sta creando non poca confusione, danneggiando un intero settore. Diciamo pertanto agli imprenditori di fare riferimento alla legge - concludono le due Confartigianato di Massa e Lucca -, ribadiamo che solo gli impianti che producono gas, polveri e vapori sono soggette ad autorizzazione alle emissioni mentre il taglio con telaio che emana solo un aerosol acquoso no. Questo anche per evitare le speculazioni di sedicenti esperti già pronti a elargire costose consulenze ai danni di chi fa impresa. Facciamo presente che nei prossimi giorni ci sarà, in Regione un incontro con i preposti per discutere la questione di cui terremo aggiornate le aziende".