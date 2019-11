Economia e lavoro



Internet 5G a Lucca: il sindaco tace, i cittadini si indignano

lunedì, 25 novembre 2019, 18:26

Il 29 ottobre il coordinamento LUCCA NO 5G, a nome di oltre un centinaio di cittadine e cittadini firmatari, ha protocollato negli uffici del Comune e della Provincia una lettera di richiesta di adeguate informazioni circa l’adesione dell’amministrazione comunale al progetto europeo 5GCity impiegante radiazioni elettromagnetiche di altissima frequenza del campo, detto appunto 5G.

Questo, quando circa un’ottantina di Comuni italiani hanno rifiutato, per votazione dei loro Consigli Comunali, l’applicazione del sistema 5G nei propri territori. Per inciso, significativo il fatto che la città di Bruxelles, sede delle istituzioni europee che promuovono detta tecnologia, abbia deliberato il rifiuto a tempo indeterminato di tale applicazione sul proprio territorio in nome della salute dei propri cittadini.

Questo tipo di radiazioni infatti non è stato ancora adeguatamente indagato per quanto riguarda i suoi effetti biologici di breve, medio e lungo periodo. Questo tipo di radiazioni penetra oltre le pareti delle case, come pure supera la pelle addentrandosi nel corpo per alcuni millimetri e pertanto agisce, 24 ore su 24, su tutti gli abitanti, indipendentemente dalla loro volontà.

Studi recenti di prestigiosi Istituti di Ricerca indipendenti, quali l’Istituto Ramazzini di Bologna, hanno rilevato come i campi elettromagnetici 3G e 4G oggi impiegati nella comunicazione tramite i telefoni cellulari, abbiano effetti cancerogeni, in particolare sul cervello ma anche su altri organi e agiscano negativamente anche sulla fertilità.

Le affermazioni che il campo di frequenze impiegato nel sistema 5G sia meno impattante sugli esseri viventi rispetto ai già impiegati 3G e 4G (G significa “generazione”) sono del tutto arbitrarie, come afferma uno studio pubblicato nel mese di ottobre dalla rivista American Scientific dal titolo <<Non abbiamo motivo di credere che il 5G sia sicuro>> e ad aumentare le preoccupazione è la conclusione di una ricerca del National Toxicology Program statunitense, presentata anch’essa nello scorso ottobre, nella quale si afferma che questi tipi di radiazioni, impiegate ad es. nel campo dei telefoni cellulari, hanno effetti modificanti sul DNA delle cellule.

È per questa ragione che migliaia di ricercatori di vari paesi, medici, biologi, fisici etc., stanno firmando appelli che invitano alla cautela prima di estendere nei prossimi tre anni il sistema 5G a gran parte della superficie del pianeta grazie al lancio, già autorizzato dall’ente internazionale di controllo dello spazio, di ben 42 mila satelliti che orbiteranno a livello della ionosfera, che è anche la parte più critica per quanto riguarda gli effetti climatici.

In questa situazione il minimo che si dovrebbe pretendere, sottolinea il comitato, è il rispetto del Principio di Precauzione, riconosciuto fra l’altro dall’articolo 191 delle politiche operative dell’Unione Europea.

Nella lettera inviata al Sindaco il comitato di Lucca chiedeva, fra altre cose, l’immediata sospensione dell’esperimento in corso in attesa che:

- venisse resa nota la documentazione scientifica in base alla quale l’amministrazione ha ritenuto di procedere ad assumere la decisione di partecipare al progetto 5GCity essendosi ritenuta garantita circa l’innocuità del sistema;

- si procedesse ad un’adeguata e capillare informazione della cittadinanza sui vantaggi e sui rischi dell’applicazione del sistema di comunicazione senza fili noto come 5G, come del resto prevista nella delibera n. 32 del Consiglio Comunale del 30.04.1919, priva fra l’altro tuttora degli allegati dovuti, nonostante la segnalazione fatta;

- in tale processo informativo venisse inclusa l’organizzazione di un contraddittorio pubblico fra esperti di opposte opinioni nel quale le cittadine e i cittadini del Comune di Lucca possano indicare un nominativo di propria fiducia;

- si portassero a conoscenza della cittadinanza la situazione presente e l’estensione futura dell’intero progetto.

A distanza di 27 venti giorni, nel più deplorevole disinteresse dall’amministrazione verso un gruppo consistente di suoi amministrati, il comitato contro il 5G a Lucca prende atto come non sia stata data alcuna risposta alla lettera firmata da più di cento persone né tantomeno come sia stato rivolto un invito al dialogo. Il comitato prende altresì atto che l’amministrazione anche in passato ha ritenuto di dover ignorare analoghe richieste rivolte dal comitato locale di Sant’Anna e pertanto non si aspetta che stavolta si adotti nel presente caso un comportamento più rispettoso e responsabile.

Il comitato contro il 5G a Lucca, che di recente ha anche scritto una lettera all’ordine dei medici di Lucca affinché detto ordine esprima un parere medico sui potenziali rischi dell’applicazione del 5G, invita quindi i cittadini che condividono le stesse preoccupazioni ad unirsi alla protesta e alla resistenza, legalmente consentita, alla prosecuzione del progetto.

L’amministrazione comunale per ora si è trincerata dietro un assordante silenzio.

Su parte della stampa locale è stato riportato il successo del recente summit di esperti informatici tenutosi a Lucca la settimana scorso nell’ambito del progetto europeo 5G City di cui il Comune di Lucca è partner e proprio in quell’occasione la cittadinanza ha appreso che alcune micro celle sono già state installate su due baluardi cittadini delle Mura urbane e il server è stato collocato nella farm del Comune di Lucca. Operatori delle telecomunicazioni (fra questi erano presenti Rai e Wind 3) hanno effettuato i primi test e hanno confrontato i dati emersi con i numerosi partner del progetto provenienti da tutta Europa.

Pare più che lecito che la cittadinanza voglia avere delle risposte dal Sindaco, anche relativamente all’ubicazione delle micro celle 5G sulle Mura urbane: dove sono state collocate? Si spera non in prossimità di parchi giochi, visto che i bambini sino a 10 anni sono i soggetti che più risentono delle micro onde della nuova tecnologia.

A che punto è il progetto? Un residente in centro storico da sei mesi vede apparire sul proprio display indicante la connessione Internet tramite fibra l’icona del 5G.

L’amministrazione si vanta di aver colto l’appello per la salvaguardia dell’ambiente lanciato dall’attivista svedese Greta Thunberg, dando seguito agli impegni presi lo scorso 4 giugno con l'approvazione della dichiarazione di “emergenza climatica” e con l'inizio di una strategia di sostenibilità ambientale che tenda alla riduzione a zero delle emissioni di anidride carbonica entro il 2030. Proprio pochi giorni fa è stato firmato il primo protocollo fra Comune, Sistema Ambiente e Lucense, organismo di ricerca dotato di esperienze plurisettoriali nell'ambito ambientale e nell'innovazione delle imprese. Come si legge sul sito del Comune, “il documento passato in Giunta dà il via libera alla costituzione di una collaborazione che vedrà i tre soggetti impegnati rispettivamente nell'attività di ricerca e trasferimento tecnologico (Lucense), reperimento finanziamenti (settore ambiente del Comune) impiego della tecnologia in nuove soluzioni e servizi (Sistema Ambiente). L'obiettivo è quello di ridurre l'impatto ecologico dell'attività di Sistema Ambiente a partire dalla realizzazione della nuova sede principale dell'azienda che dovrà essere costruita con tecnologie edilizie innovative per il risparmio energetico con l'ambizione di sviluppare un modello virtuoso che possa essere esempio per altri soggetti pubblici e privati del nostro territorio”.

Invece del (potenziale) inquinamento ambientale elettromagnetico derivante dall’uso del 5G lo stesso Comune pare disinteressarsi totalmente, in aperta contraddizione con gli stessi principi di tutela dell’ambiente che predica di applicare.

È emerso che per la partecipazione del Comune di Lucca al progetto europeo 5G City sia stata assegnata allo stesso Comune l’ingente somma di € 200.250 (come si legge sulla det. Com. n. 1855 dell’otto ottobre 2019): è questo il prezzo potenziale della salute dei lucchesi?