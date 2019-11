Mercato artigianale in piazza Napoleone

Altri articoli in Economia e lavoro

venerdì, 29 novembre 2019, 13:36

Il 22 novembre si è concluso con l’annuncio dei 3 vincitori il contest Vere Imprese, organizzato da GoDaddy per promuovere le PMI, le Imprese individuali e le Tech Startup di tutta Italia

venerdì, 29 novembre 2019, 12:23

Ancora scioperi per il rinnovo del contratto integrativo delle Cartiere Modesto Cardella. I lavoratori hanno incrociato le braccia per l'undicesimo sciopero di 8 ore che ha portato come nelle precedenti iniziative al completo fermo produttivo delle due macchine continue

mercoledì, 27 novembre 2019, 20:36

Piccole e medie imprese artigianali del settore lapideo nel mirino della Capitaneria di Porto: dopo sanzioni e sequestri portati avanti dalla Capitaneria di Porto, le direzioni di Confartigianato Lucca e Massa Carrara scendono in campo e chiedono chiarezza procedurale e legislativa

martedì, 26 novembre 2019, 18:44

Martedì 3 dicembre, ore 17:00, Confindustria Toscana Nord Lucca. L’imprenditore lucchese Guido Fornari, fondatore di Ecol Studio S.p.A., presenta per la prima volta al pubblico il libro Azienda No Problem. Prevenire e vincere con il Metodo Fornari Formula

martedì, 26 novembre 2019, 13:10

Tutti pronti ai posti di blocco per della 15^ edizione della mostra dedicata ai sapori e saperi italiani Il Desco, che accenderà i motori venerdì 29 novembre alle ore 13:00 nella suggestiva cornice del Real Collegio a Lucca

martedì, 26 novembre 2019, 10:11

Passaggio di consegne all'agenzia di Sant'Anna della Banca del Monte di Lucca dove Andrea Malandrini, da venerdì prossimo in pensione, ha salutato tantissimi clienti dopo dieci anni trascorsi alla direzione della filiale del popoloso quartiere lucchese