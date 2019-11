Economia e lavoro



Nuova differenziata del centro storico: domani un altro incontro con i residenti

lunedì, 18 novembre 2019, 18:15

Dopo il successo degli incontri delle scorse settimane, Sistema Ambiente e amministrazione comunale hanno messo in programma una nuova assemblea con i residenti del centro storico per spiegare loro le novità riguardanti le modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti dentro le Mura e per consegnare le nuove tessere. L'appuntamento è per domani, martedì 19, alle 21 alla Pia Casa in via Santa Chiara.

Per il ritiro delle nuove tessere è anche possibile recarsi, il sabato, all'ex biglietteria del Teatro del Giglio, in piazza del Giglio 13/15, dalle 9 alle 12; oppure il lunedì dalle 9.30 alle 16 al Punto accoglienza turistica del Comune di Lucca (vecchia Porta San Donato), in piazzale Verdi; o ancora il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17; il mercoledì dalle 8.30 alle 13 nella sede di Sistema Ambiente, via delle Tagliate III, trav. IV, 136 Borgo Giannotti.