Passaggio di consegne all'agenzia di Sant'Anna della Banca del Monte di Lucca

martedì, 26 novembre 2019, 13:10

Tutti pronti ai posti di blocco per della 15^ edizione della mostra dedicata ai sapori e saperi italiani Il Desco, che accenderà i motori venerdì 29 novembre alle ore 13:00 nella suggestiva cornice del Real Collegio a Lucca

lunedì, 25 novembre 2019, 18:26

Il 29 ottobre il coordinamento LUCCA NO 5G, a nome di oltre un centinaio di cittadine e cittadini firmatari, ha protocollato negli uffici del Comune e della Provincia una lettera di richiesta di adeguate informazioni circa l’adesione dell’amministrazione comunale al progetto europeo 5GCity

lunedì, 25 novembre 2019, 18:19

Sarà Cisa Production, l’azienda lucchese del gruppo Faper, leader nel campo dell'innovazione tecnologica e digitale per il mondo della sterilizzazione, ad aprire il ForumRisk Management di Firenze, in programma da domani, martedì 26, fino a venerdì 29 novembre, alla Fortezza da Basso

sabato, 23 novembre 2019, 15:59

Simone Tesi, per la SLC-CGIL, la R.S.U. e i lavoratori della Cartiera Pieretti, scrive: "La richiesta della cassa integrazione guadagni ordinaria da parte di Cartiera Pieretti ci sembra un fatto singolare e ci vede pertanto perplessi anche sulle possibilità che l'Inps l'autorizzi"

venerdì, 22 novembre 2019, 15:59

Raccolta differenziata? Sì, grazie. Proprio mentre nel centro storico lucchese prende il via la rivoluzione del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, denominato Garby, la provincia di Lucca balza in testa alla classifica regionale per la percentuale di raccolta differenziata con il 78,3 per cento sul totale dei conferimenti (fonte:...

mercoledì, 20 novembre 2019, 19:15

Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha fatto pervenire in data odierna a B.F. S.p.A. il proprio impegno irrevocabile (valido sino al 31 marzo 2020) a sottoscrivere l’aumento di capitale in denaro per un importo complessivo non inferiore a 3 milioni di euro