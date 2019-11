Economia e lavoro



"Quota Cento", Cisl Fp lancia il corso di preparazione a concorsi

lunedì, 4 novembre 2019, 12:31

Nel prossimo anno, quota cento continuerà a fornire diverse e molte nuove opportunità di lavoro anche nella nostra provincia e quindi nel corso del 2020 come annuncia Massimo Petrucci, segretario Cisl Funzione Pubblica: "Soprattutto tra Comune di Lucca, Provincia di Lucca, Viareggio, Camaiore, Pietrasanta e altri Enti di minori dimensione saranno banditi dei concorsi pubblici per selezionare soprattutto, istruttori Amministrativi e Tecnici Categorie C e D", fa sapere Petrucci. Si stima che tra questi Enti saranno circa una quarantina le persone che potranno essere assunte, in più a livello nazionale la FP CISL sta premendo per far sì che si possano scorrere le graduatorie da cui gli enti potranno continuare ad attingere". Punto essenziale: come titolo di studio per molti posti sarà sufficiente il diploma. "Ogni Comune introdurrà i criteri selettivi specifici ma per la Categoria intermedia ( C ) il diploma di scuola superiore - specifica Petrucci - è uno dei requisiti sufficienti, per la Categoria D invece è necessaria la Laurea".

Per questo Cisl Fp lancia il corso di preparazione a concorsi per Istruttori Amministrativi/Tecnici di Categoria C e D, utili per i suddetti posti , sia negli altri della provincia e province limitrofe. Il corso si terrà nella sede Cisl di Lucca, viale Puccini 1780, S.Anna e sarà tenuto dal docente della Scuola dell'Anci dott. Luca Del Frate. Obbiettivo del corso è percorrere secondo uno sviluppo logico consequenziale il tracciato di preparazione con dispense, schemi, normative e simulazioni di prova d'esame. Il corso inizierà il verso la metà di Novembre e include 12 sedute da 3 ore ciascuna, dalle 20 alle 23, per un totale di 36 ore.

Per informazioni dott Luca Del Frate 340/4259131 Massimo Petrucci 333/4982993